مونديال السيدات: الولايات المتحدة تستهل حملة الدفاع عن لقبها بفوز سهل على فيتنام بثلاثية نظيفة

اوكلاند (أ ف ب) – استهلت الولايات المتحدة حاملة اللقب مشوارها في بطولة العالم للسيدات في كرة القدم بفوزها السهل على فيتنام بثلاثية نظيفة في اوكلاند السبت ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

© سعيد خان / ا ف ب

مهاجم منتخب الولايات المتحدة صوفيا سميث (يسار) في لقطة لها خلال مباراة فريقها ضد فيتنام في مونديال السيدات لكرة القدم. 22 تموز/يوليو 2023

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وسجلت صوفيا سميث (14 و45+7) وليندساي هوران (77) الاهداف في حين اضاعت نجمة المنتخب المخضرمة أليكس مورغان ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وتصدرت الولايات المتحدة الساعية الى احراز لقبها الثالث تواليا هذه المجموعة بانتظار مواجهة البرتغال مع هولندا الاحد.

وتابعت سميث التي اختيرت افضل لاعبة في الدوري الاميركي لكرة القدم في صفوف فريقها بورتلاند تألقها بتسجيلها ثنائية وضعتها في صدارة ترتيب الهدافات حتى الان.

افتتحت سميث التسجيل مبكرا بعد مرور ربع ساعة في مرمى فيتنام التي تخوض باكورة مشاركاتها في نهائيات كأس العالم.

وصمدت الآسيويات طويلا امام المنتخب الاميركي قبل ان يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الاخير انبرت لها مورغان لكن حارسة فيتنام كيم ترانه تهي انقذتها ببراعة قبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة.

وللمفارقة، احتسبت حتى الان 6 ركلات جزاء في النهائيات أهدر منها اربع محاولات.

بيد ان سميث اضافت الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من هذا الشوط قبل ان تختتم هوران التسجيل في الدقيقة 77.

© 2023 AFP