مونديال السيدات: الولايات المتحدة تستهل حملة الدفاع عن لقبها بفوز سهل على فيتنام بثلاثية نظيفة

اوكلاند (أ ف ب) – استهلت الولايات المتحدة حاملة اللقب مشوارها في بطولة العالم للسيدات في كرة القدم بفوزها السهل على فيتنام بثلاثية نظيفة في اوكلاند السبت ضمن منافسات المجموعة الخامسة، في حين حققت انكلترا بطلة اوروبا فوزا صعبا على هايتي المتواضعة 1-صفر.

© سعيد خان / ا ف ب

مهاجم منتخب الولايات المتحدة صوفيا سميث (يسار) في لقطة لها خلال مباراة فريقها ضد فيتنام في مونديال السيدات لكرة القدم. 22 تموز/يوليو 2023

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وسجلت صوفيا سميث (14 و45+7) وليندساي هوران (77) الاهداف في حين اضاعت نجمة المنتخب المخضرمة أليكس مورغان ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وتصدرت الولايات المتحدة الساعية الى احراز لقبها الثالث تواليا هذه المجموعة بانتظار مواجهة البرتغال مع هولندا الاحد.

وتابعت سميث التي اختيرت افضل لاعبة في الدوري الاميركي لكرة القدم في صفوف فريقها بورتلاند تألقها بتسجيلها ثنائية وضعتها في صدارة ترتيب الهدافات حتى الان.

افتتحت سميث التسجيل مبكرا بعد مرور ربع ساعة في مرمى فيتنام التي تخوض باكورة مشاركاتها في نهائيات كأس العالم.

وصمدت الآسيويات طويلا امام المنتخب الاميركي قبل ان يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الاخير انبرت لها مورغان لكن حارسة فيتنام كيم ترانه تهي انقذتها ببراعة قبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة.

وللمفارقة، احتسبت حتى الان 8 ركلات جزاء في النهائيات أهدر منها اربع محاولات.

بيد ان سميث اضافت الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من هذا الشوط قبل ان تختتم هوران التسجيل في الدقيقة 77.

-فوز صعب لانكلترا-

وفي المجموعة الرابعة، حققت انكلترا بطلة اوروبا فوزا صعبا 1-صفر على هايتي التي تخوض باكورة مشاركاتها في النهائيات.

اقيمت المباراة في بريزبين امام 44 الف متفرج واحتاجت انكلترا الى ركلة جزاء سجلتها جورجيا ستنواي من محاولتها الثانية (29) لكي تحصد اول ثلاث نقاط في البطولة.

دخلت انكلترا المباراة وهي مرشحة فوق العادة للفوز بها في مواجهة هايتي المتواضعة التي تواجه صعوبات سياسية وانسانية واقتصادية في البلاد.

سيطرت اللبؤات على مجريات اللعب وشكل ثلاثي الهجوم خطورة على مرمى هايتي في ربع الساعة الاول من دون ان يتمكن من هز الشباك.

وفي الدقيقة 27 احتسبت حكمة اللقاء ركلة جزاء لانكلترا اثر لمسة يد داخل المنطقة من باتشيبا لويس فسددت ستنواي الكرة في الزاوية العليا لكن حارسة هايتي كيرلي ثوس تصدت لها ببراعة. بيد ان حكمة الساحة امرت باعادة الركلة لان الحارسة تقدمت عن خط المرمى لدى تنفيذ الركلة، وفي المحاولة الثانية، نجحت ستنواي في منح التقدم للمنتخب الانكليزي.

ويدين المنتخب الانكليزي لحارسته ماري ايربس التي تصدت لمحاولات خطيرة اواخر المباراة.

يذكر ان انكلترا بلغت الدور نصف النهائي عامي 2015 و2019 من دون ان تتمكن من خوض المباراة النهاية.

وفي مباراة ضمن المجموعة الثالثة، استهلت اليابان مشوارها في البطولة بفوز ساحق على زامبيا بخماسية نظيفة.

انتظر المنتخب الياباني حتى الدقيقة 43 لافتتاح التسجيل بواسطة لاعبة الوسط هيناتا ميازاوا قبل ان تضاعف المهاجمة مينا تاناكا النتيجة (55).

ثم سجلت ميازاوا هدفها الشخصي الثاني والثالث لفريقها بعد 7 دقائق من مسافة قريبة.

وسجلت يون ايندو الرابع بعد تلقيها تمريرة في العمق (71)، وطردت الحكمة حارس زامبيا كاترين موسوندا لارتكابها خطا داخل المنطقة واحتسبت ركلة جزاء انبرت لها ريكو اويكي تصدت لها الحارسة الاحتياطية أونيس ساكالا لكنها تحركت خارج الخط، فاعادت اويكي محاولتها بنجاح هذه المرة (90+10).

وتصدرت اليابان بطلة العالم عام 2011، هذه المجموعة بفارق الاهداف عن اسبانيا التي تغلبت على كوستاريكا 3-صفر الجمعة.

© 2023 AFP