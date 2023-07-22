هجوم أوكراني على القرم يؤدي إلى انفجار مخزن ذخيرة

موسكو (أ ف ب) – اتهمت السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم السبت أوكرانيا بتفجير مخزن ذخيرة بهجوم بطائرات مسيّرة ما دفعها إلى إجلاء السكان من المناطق المحيطة وتعليق حركة السكك الحديد.

© جينيا سافيلوف / ا ف ب

سكان ينتظرون للخضوع لفحص الطبي يجريه مستشفى متنقل يديره مسعفون متطوعون في قرية في منطقة دونيتسك في 21 تموز/يوليو 2023

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أتى الهجوم بعد خمسة أيام من تعرض جسر مضيق كيرتش لهجوم أوكراني، وهو الوحيد الرابط بين شبه الجزيرة التي ضمّتها روسيا في العام 2014 والبرّ الروسي.

يعد الجسر ممراً حيوياً لنقل الامدادات الى الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا منذ بدء الغزو مطلع 2022.

بدأت كييف في مطلع حزيران/يونيو، هجوماً مضاداً لاستعادة مناطق في شرق أوكرانيا وجنوبها تسيطر عليها القوات الروسية، مؤكدةً خصوصاً رغبتها في استعادة شبه جزيرة القرم.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي في كلمة عبر الفيديو أمام مؤتمر أسبن للأمن الجمعة، إنه يجب تعطيل الحركة على جسر القرم، مؤكداً أنه بُني في انتهاك للقانون الدولي. واعتبر أن الجسر يساهم في "تزويد شبه جزيرة القرم بالذخيرة".

هجمات بمسيّرات

وقال حاكم شبه الجزيرة سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق تلغرام السبت "نتيجة هجوم بطائرات مسيّرة معادية على مقاطعة كراسنوغفارديسكي، حصل انفجار في مخزن ذخيرة".

وأضاف "تم اتخاذ القرار بإجلاء الناس في نطاق خمسة كيلومترات"، مؤكدا أنه "بهدف تقليل المخاطر، تم اتخاذ القرار أيضا بتعليق حركة القطارات على السكك الحديد في القرم".

وأعلنت السلطات الموالية لموسكو السبت إثر الهجوم إغلاق جسر القرم لنحو عشر دقائق.

ولم يُقدّم أكسيونوف تفاصيل إضافية بشأن موقع الهجوم، واكتفى بذكر مقاطعة كراسنوغفارديسكي الواقعة في وسط شبه جزيرة القرم.

وأوضحت السلطات في وقت لاحق أنه تم إيقاف قطارين أحدهما يتجه من موسكو إلى سيمفيروبول المدينة الرئيسية في شبه جزيرة القرم، بينما يسلك الآخر الاتجاه المعاكس.

زيادة وتيرة الهجمات

وزادت وتيرة الهجمات على شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود في الأسابيع الأخيرة.

وتعرّض جسر القرم الذي يعدّ خط إمداد رئيسياً للقوات الروسية في أوكرانيا، لهجوم ليل الأحد باستخدام "مسيّرات بحرية".

وانهار قسم من الجزء الطرقي من الجسر، و"قُتل مدنيان هما رجل وامرأة في سيارة سياحية على الجسر" جراء الهجوم، بحسب لجنة تحقيق روسية.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على الجسر الاستراتيجي، واصفاً الهجوم بأنه "عمل إرهابي".

وقال خلال اجتماع حكومي نقل التلفزيون وقائعه "سيكون هناك بالتأكيد رد من جانب روسيا. وزارة الدفاع تعد اقتراحات ملائمة".

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أدى انفجار ضخم ناتج من شاحنة مفخخة، وفق موسكو، الى تدمير جزء من الجسر ومقتل ثلاثة أشخاص.

وبينما يستمر القتال في شرق أوكرانيا، شهد الأسبوع الحالي ارتفاعاً في منسوب التهديدات بشأن البحر الأسود، بعد خروج روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وحذرت كل من موسكو وكييف السفن في البحر الأسود من إمكانية استهدافها في حال توجهها إلى موانئ معادية.

والسبت، اتهم فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا والتي تتعرض لضربات باستمرار، كييف بقصف قرية جورافليفكا بذخائر عنقودية.

وقال الحاكم على تلغرام "في منطقة بلغورود، أطلق (الجيش الأوكراني) 21 قذيفة مدفعية وثلاث ذخائر عنقودية من راجمة صواريخ على قرية جورافليفكا".

إلى ذلك، أعلن الجيش الروسي في بيان مقتل الصحافي الروسي في وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء روتيسلاف جورافليف السبت في ضربة أوكرانية على منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا.

© 2023 AFP