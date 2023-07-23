جائزة المجر الكبرى: فيرستابن يهدي ريد بول الفوز الثاني عشر توالياً في إنجاز قياسي

بودابست (أ ف ب) – واصل بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن هيمنته على بطولة هذا الموسم من سباقات الفورمولا واحد، مانحاً فريقه ريد بول الفوز الثاني عشر توالياً في إنجاز قياسي، وذلك بعد إنهائه جائزة المجر الكبرى، الجولة الحادية عشرة، في الصدارة.

© اتيلا كيسبينيديك / ا ف ب

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وبفوزه السابع توالياً والتاسع هذا الموسم والرابع والأربعين في مسيرته، ابتعد بطل العامين الماضيين في صدارة الترتيب العام عن زميله المكسيكي سيرخيو بيريس الذي حل ثالثاً خلف سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس.

ورفع فيرستابن رصيده في الصدارة الى 281 نقطة، مقابل 171 لبيريس و139 لسائق أستون مارتن بطل العالم السابق الإسباني فرناندو ألونسو الذي حل تاسعاً في سباق بودابست.

وأهدى فيرستابن فريقه ريد بول الفوز الثاني عشر توالياً امتداداً من الموسم الماضي، ليصبح صاحب الرقم القياسي بفارق انتصار عن الرقم الذي حققه فريق ماكلارين عام 1988.

كما حقق الفريق النمسوي فوزه العشرين من آخر 21 سباقاً منذ جائزة فرنسا الكبرى في تموز/يوليو الماضي، ليؤكد هيمنته المطلقة على بطولة الفئة الأولى، مبتعداً في صدارة الصانعين بفارق أكثر من 200 نقطة عن مرسيدس (411 مقابل 203).

ورغم انطلاقه من المركز الأول لأول مرة منذ نهاية عام 2021، لم يتمكن بطل العالم سبع مرات سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون من الصمود أمام فيرستابن وتنازل عن الصدارة عند الانطلاق، منهياً السباق في المركز الرابع امام سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري.

© 2023 AFP