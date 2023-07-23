دورة نيوبورت: مانارينو يُسقط الناشئ ميشيلسن ويُتوج باللقب

نيويورك (أ ف ب) – أنهى اللاعب الفرنسي المخضرم أدريان مانارينو المغامرة الرائعة للاعب الاميركي الناشئ أليكس ميشيلسن في نيوبورت الأحد، بفوزه عليه 6-2 و6-4 ليحرز لقبه الثالث في مسيرته.

© دانيال ليل / ا ف ب/ا ف ب

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مانارينو، المصنّف 38 عالميًا والثاني في الدورة التي تقام على ملعب عشبي، تابع موسمه القوي على هذه الارضية بعدما سبق ان بلغ نهائي مايوركا وربع نهائي دورتي كوينز في لندن وهيرتوغنبوش في هولندا.

وتفوّق ابن الـ 35 عالمياً على خصمه الشاب البالغ 18 عامًا والذي كان يحاول ان يصبح رابع لاعب مراهق يفوز باحدى دورات الـ "ايه تي بي" هذا العام، في لائحة يتقدمها الاسباني الشاب كارلوس ألكاراس (19 عامًا)، والمتوج أخيرًا ببطولة ويمبلدون، والذي أحرز هذا العام ستة ألقاب.

وصل ميشيلسن الى نيوبورت وهو مصنّف 190 على العالم، كما انه لم يكن قد سبق له ان فاز بمباراة ضمن الجولة الى ان تغلب على الاميركي ماكسيم كريسي حامل اللقب في الدور الاول.

© 2023 AFP