رالي استونيا: روفانبيرا يسحق المنافسة ويحكم قبضته على صدارة الترتيب

تارتو (إستونيا) (أ ف ب) – أحكم بطل العالم الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) قبضته على صدارة ترتيب السائقين بفوزه الأحد برالي استونيا، الجولة الثامنة من بطولة العالم للراليات.

© تيمو أنيس / ا ف ب

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وابتعد السائق الشاب البالغ 22 عاماً بفارق 55 نقطة عن زميله في الفريق الويلزي الفين ايفانز الذي حلّ رابعاً و58 نقطة عن سائق هيونداي البلجيكي تييري نوفيل صاحب المركز الثاني.

وسحق روفانبيرا المنافسة في استونيا ليحرز اسرع الأوقات في جميع مراحل اليومين الأخيرين متقدماً بفارق 52.7 ثانية عن نوفيل.

قال الفنلندي عقب فوزه "بالنسبة للبطولة، من المهم حصد النقاط وهذه كانت الخطة".

وتابع "هو الرالي المفضّل لدينا هذا العام وكنت أعلم أننا يجب أن نسير بسرعة وسارت الأمور بشكل جيد".

وأشاد روفانبيرا بمواطنه السائق السابق ماركو ألن من خلال تكرار أحد أقواله "إذا كنت أريد أن أقود بسرعة، سأقود بسرعة" بانتظار الجولة المقبلة التي ستقام على أرضه وأمام جماهيره في غضون أسبوعين.

وفي ظل غياب الفرنسي سيباستيان أوجييه، بطل العالم 8 مرات، الذي هزمه في رالي سفاري كينيا الشهر الماضي، افتقد روفانبيرا لمنافس حقيقي، علماً أن الفرنسي الذي يخوض برنامجاً جزئياً في البطولة العالمية هذا الموسم مع تويوتا، فاز في راليات مونتي كارلو والمكسيك وكينيا، حيث سيغيب أيضاً عن منافسات رالي فنلندا بعد استونيا.

وسيحلّ بدلاً من أوجييه مدير الصانع الياباني السائق السابق الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا (38 عاماً) والذي سبق له أن فاز برالي بلاده أعوام 2010 و2014 و2015 وسيحاول أن يستعيد بريقه مجدداً أمام مواطنيه.

في المقابل، لم يحالف الحظ سائق أم-سبورت أوت تاناك، بطل العالم 2019، رغم مشاركته على مسارات يعرفها جيداً وأمام جماهيره، حيث تحطمت آماله في الصعود إلى أعلى عتبة على منصة تتويج رالي بلاده حتّى قبل انطلاق المنافسات جراء تعرضه لعقوبة اضافة 5 دقائق إلى توقيته بعدما عمد فريقه إلى تغيير محرك سيارته صباح الخميس.

وحلّ الاستوني الوحيد الذي تقاسم الفوز في المراحل مع روفانبيرا (فاز تاناك في 6) في المركز الثامن والأخير ضمن السيارات المصنفة في فئة "دبليو آر سي1"، ليتقدم للمركز الرابع في ترتيب السائقين.

وعن المشاكل التي واجهها تاناك قال روفانبيرا "إنه لأمر مخز أننا لم نتمكن من منافسة أوت في نهاية هذا الأسبوع. لكنني متأكد من أنه سيكون سريعاً في فنلندا".

وخلف الفنلندي الطائر ونوفيل، وصل زميل الأخير ومواطن الأول إيسابيكا لابي ثالثاً بفارق 59.5 ثوان عن الفائز، من دون أن يحصل على فرصة مقارعة نوفيل الذي يملك الأفضلية عند الصانع الكوري الجنوبي، مكتفياً بالبقاء أمام ايفانز بحوالي 6 ثوانٍ.

- ترتيب الخمسة الأوائل في رالي استونيا:

1. الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) 2:36:03.1 ساعتان

2.البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) بفارق 52.7 ث.

3. الفنلندي إيسابيكا لابي (هيونداي) بفارق 59.5 ث.

4. الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) بفارق 1.06.8 دقيقة

5. الفنلندي تيمو سونينن (هيونداي) بفارق 2.21.1 د.

- الترتيب العام للسائقين:

1. الفنلندي كالي روفانبيرا 170 نقطة

2. الويلزي إلفين إيفانز 115

3. البلجيكي تييري نوفيل 112

4. الاستوني أوت تاناك 104

5. الفرنسي سيباستيان أوجييه 98

© 2023 AFP