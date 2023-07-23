طواف فرنسا: فينغيغارد يحتفظ باللقب رغم فوزه بمرحلة واحدة فقط

باريس (أ ف ب) – احتفظ الدنماركي يوناس فينغيغارد بلقب طواف فرنسا للدراجات الهوائية بانهائه النسخة 110 في صدارة الترتيب العام، وذلك بعد المرحلة الحادية والعشرين الأخيرة التي فاز بها البلجيكي جوردي ميوس.

الدراج الدنماركي يوناس فينغيغارد خلال المرحلة الحادية والعشرين الأخيرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية والممتدة لمسافة 115 كلم بين سان-كنتان-اون-ايفلين وجادة الشانزيليزيه في باريس. في 23 تموز/يوليو 2023

إعلان اقرأ المزيد

وعلى غرار ما فعل منافسه الأساسي السلوفيني تادي بوغاتشار في 2020 و2021، توج الدنماركي البالغ 26 عاماً بلقب الطواف الأشهر في العالم للعام الثاني توالياً رغم فوزه بثلاث مراحل بالمجمل خلال هاتين المشاركتين، بينها واحدة في هذه النسخة (المرحلة السادسة عشرة).

وتصدر فينغيغارد السباق منذ المرحلة السادسة بعدما أزاح الأسترالي جاي هيندلي، وبقي متمسكاً بها حتى تجاوزه خط نهاية المرحلة الختامية الأحد في جادة الشانزيليزيه، متقدماً بفارق 7.29 دقائق على بوغاتشار في أكبر فارق بين البطل ووصيفه منذ عام 2014.

وقال فينغيغارد عن فوزه باللقب "لقد استمتعت بالقتال من أجل هذا اللقب مع بوغي وييتس، لكنني الآن أتطلع إلى الأمام لتناول عشاء رائع هنا في باريس مع عائلتي".

من جهته، قال بوغاتشار الذي حصل على قميص افضل درّاج شاب للمرة الرابعة "بالنظر إلى كل شيء كان طوّاف رائع، يجب أن أكون سعيدًا بذلك".

وحل الشقيقان البريطانيان التوأمان أدم وسام ييتس في المركزين الثالث والرابع توالياً أمام الإسباني كارلوس رودريغيس.

وكانت النهاية مميزة بالنسبة لميوس، البلجيكي البالغ من العمر 25 عاماً، إذ حقق فوزه الأول في الطواف الفرنسي بعدما سجل 2:56.13 ساعة في المرحلة الممتدة لمسافة 115 كلم بين سان-كنتان-اون-ايفلين وجادة الشانزليزيه في العاصمة باريس، متقدماً بالسرعة النهائية على مواطنه ياسبر فيليبسن الذي بدا الأقرب الى الفوز بعد سيطرته لفترة طويلة على المرحلة، والهولندي ديلان غروينيفيغن.

وتجاوز فينغيغارد خط نهاية المرحلة الختامية في المركز 113 بفارق 2.12 دقيقة عن ميوس، فيما جاء بوغاتشار في المركز 41 بنفس توقيت الفائز.

- ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة الحادية والعشرين الاخيرة:

1- البلجيكي جوردي ميوس 2:56.13 ساعة

2- البلجيكي ياسبر فيليبسن التوقيت ذاته

3- الهولندي ديلان غروينيفيغن التوقيت ذاته

4- الدنماركي مادس بيدرسن التوقيت ذاته

5- الهولندي سيس بول التوقيت ذاته

- الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 82:05.42 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 7:29 دقائق

3- البريطاني آدم ييتس بفارق 10:56 د

4- البريطاني سايمون ييتس بفارق 12:23 د

5- الإسباني كارلوس رودريغيس بفارق 13:17 د

© 2023 AFP