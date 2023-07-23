قطر تعلن تعيين سفير لها لدى الإمارات

الدوحة (أ ف ب) – أعلنت قطر الأحد تعيين سفير لها لدى الإمارات، بعد حوالى شهر على إعادة فتح سفارتَي الدولتين الخليجيّتين الثريّتين في الدوحة وأبوظبي إثر سنوات من القطيعة والتوتّر.

© عبدالله النيادي / القصر الرئاسي الإماراتي/ا ف ب/ارشيف

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي في كانون الثاني/يناير 2023

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وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في 2017 على خلفية اتهامها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، آخذة عليها تقرّبها من إيران، قبل توقيع اتفاق مصالحة في العلا في السعودية في كانون الثاني/يناير 2021. لكنّ العلاقات الدبلوماسية لم تعد إلى سابق عهدها على الفور.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الأميري القطري الأحد أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر قرارًا "بتعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيراً فوق العادة مفوضًا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف البيان "قضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".

ولم يصدر أي بيان رسمي عن الإمارات حتى الساعة.

منذ 2021، عادت العلاقات إلى حدّ كبير بين قطر والسعودية لكن التقارب مع الإمارات والبحرين استغرق وقتًا أطول.

والشهر الماضي، أعلنت أبوظبي والدوحة استئناف عمل كل من سفارتيهما في بلد الآخر.

وفي نيسان/أبريل، استأنفت قطر والبحرين علاقاتهما الدبلوماسية، وذلك في أعقاب اجتماعات بين الطرفين تناولت الخلاقات بين البلدين ومن بينها الحدود البحرية.

وتأتي هذه الانفراجات الدبلوماسية الإقليمية بعد الاتفاق الذي توصلت اليه السعودية وإيران في آذار/مارس لاستئناف علاقاتهما التي كانت مقطوعة منذ عام 2016.

© 2023 AFP