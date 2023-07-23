مقتل أربعة عناصر من الشرطة في هجوم بجنوب شرق إيران

طهران (أ ف ب) – قتل أربعة من عناصر شرطة المرور جراء "اعتداء إرهابي" استهدفهم في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب شرق إيران، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد.

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علم إيران أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة في الأول من آذار/مارس 2021

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وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، "استشهد أربعة من عناصر شرطة الطرق اليوم الأحد نتيجة اعتداء إرهابي على دورية لشرطة المرور بمحور خاش-تفتان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان".

وكانت الوكالة أشارت في وقت سابق الى مقتل ثلاثة عناصر، الا أن الرابع قضى لاحقا متأثرا بجروحه.

وتعدّ المحافظة الحدودية مع باكستان وأفغانستان من الأكثر فقرا في إيران، وغالبا ما تشهد هجمات على قوات الأمن وحوادث أمنية يقف خلفها مسلحون ينتمون الى تنظيمات متطرفة أو متمردون من أقلية البلوش أو شبكات لتهريب المخدرات والوقود.

وفي الثامن من تموز/يوليو، قتل شرطي في هجوم على مركز للشرطة في مدينة زاهدان مركز المحافظة، تخلله تبادل لإطلاق نار أدى الى مقتل المهاجمين الأربعة، وفق وسائل الإعلام الرسمية.

وتبنّت الهجوم جماعة "جيش العدل" السنّيّة المتطرفة في المحافظة التي تصنّفها طهران "إرهابية" وتتهمها بشنّ هجماتها انطلاقا من باكستان المجاورة.

وفي الأشهر الماضية، شهدت زاهدان توترات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ أيلول/سبتمبر بعد وفاة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس.

© 2023 AFP