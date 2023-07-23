مونديال السباحة: الاسترالية تيتموس تحطم الرقم العالمي في 400 م حرة وتتوج بالذهبية

فوكوكا (اليابان) (أ ف ب) – حطّمت السباحة الاسترالية أريارن تيتموس الرقم القياسي العالمي في 400 م حرة في طريقها لاحراز ذهبية السباق، الأحد خلال بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة فوكوكا اليابانية.

© منان فاتسيايانا / ا ف ب

السباحة الأسترالية أريارن تيتموس بعد فوزها بسباق 400 م حرة وتحطيمها الرقم القياسي العالمي خلال بطولة العالم للسباحة في فوكوكا في اليابان في 23 تموز/يوليو 2023

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وسجلت البطلة الأولمبية البالغة 22 عاماً 3:55.38 دقائق، متخطية الرقم السابق (3:56.08 د) المسجّل في آذار/مارس الماضي عن طريق السباحة الكندية اليافعة سامر ماكنتوش. واحرزت تيتموس ذهبيتها الثانية العالمية لهذه المسافة بتفوقها على الأميركية كايتي ليديكي (3.58.73 د) والنيوزيلندية إريكا فيرويذر (3:59.59 د).

قالت تيتموس التي كانت تتنافس مع ليديكي وماكنتوش للمرة الأولى منذ فوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو قبل عامين "لقد كنت متحمسة للغاية لهذا السباق هذه الأمسية".

وتابعت "أنا وكاتي وسامر دائماً ما نخوض معركة رائعة وأنا سعيدة لأننا تمكنا من تقديم عرض رائع".

واستعادت تيتموس المتوجة بالمعدن الأصفر لمسافة 400 م حرة في مونديال 2019 في كوريا الجنوبية الرقم العالمي بعدما انتزعته منها ابنة الـ 16 عاماً ماكنتوش التي لم تتمكن من احتلال أفضل من المركز الرابع.

وقاومت تيتموس التي فرضت تقدمها منذ البداية حتى النهاية في النهائي، عودة بطلة العالم ليديكي التي احرزت ميداليتها الرقم 23 في بطولات العالم للسباحة.

وجددت الأسترالية تفوقها في 400 م حرة بعد عامين من احرازها الذهب الأولمبي على حساب ليديكي بالذات، وأردفت قائلة "الرياضة النسائية باتت مبهجة. أشعر أنني محظوظة لكوني جزءًا منها".

© 2023 AFP