مونديال السيدات: السويد تحرم جنوب إفريقيا من نقطة تاريخية

ويلينغتون (أ ف ب) – حرم المنتخب السويدي، وصيف بطل أولمبياد طوكيو 2021، نظيره الجنوب إفريقي من نقطة تاريخية بفوزه عليه بهدف قاتل 2-1، الاحد على ملعب "سكاي ستاديوم" في ويلينغتون في المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة السابعة في مونديال السيدات لكرة القدم في أستراليا ونيوزيلندا.

© مارتي ميلفيل / ا ف ب

لاعبات المنتخب السويدي يحتفلن بعد فوزهن على جنوب إفريقيا في مونديال السيدات لكرة القدم في أستراليا ونيوزيلندا في 23 تموز/يوليو 2023

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وأنقذت مدافعة باريس سان جرمان الفرنسي والتي باتت قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى أرسنال الانكليزي أماندا إيليشتدت منتخب بلادها من التعادل برأسية من مسافة قريبة في الدقيقة 90، حارمة منتخب "بانيايا بانيايا" من نقطة تاريخية في نهائيات كأس العالم بعدما خسر مبارياته الثلاث خلال مشاركته الأولى قبل 4 أعوام.

وبدت جنوب إفريقيا، حاملة لقب أمم إفريقيا، الأخطر بعدما تقدمت بهدف للاعبة هيلدا ماغايا اثر تمريرة من المهاجمة ثيمبي كجاتلانا (48)، قبل أن تغادر صاحبة هدف السبق ابنة الـ 28 عاماً الملعب بعد دقائق عدة جراء تعرضها لاصابة على وقع تصفيق زميلاتها.

واستفاد المنتخب السويدي من خطأ دفاعي من ليبوغانغ راماليب لادراك التعادل عبر نجمة برشلونة الإسباني فريدولينا رولفو (65)، رافعة رصيدها إلى 26 هدفاً دولياً.

ودخلت قائدة السويدي كارولين سيغر (38 عاماً) والتي كان قد اعلنت عدم مشاركتها في اللقاء إلى أرض الملعب في الدقيقة 81، لتصبح أول لاعبة سويدية تلعب في خمس نسخ من نهائيات كأس العالم.

ويتوجب على المنتخب السويدي، بانتظار المباراة الثانية في المجموعة بين إيطاليا والأرجنتين الاثنين في أوكلاند، رفع مستواه في حال اراد الظفر باللقب العالمي، علماً انه وصيف مونديال 2003 كما حلّ ثالثاً في 3 مناسبات (1991 و2011 و2019). نال الميدالية الفضية في أولمبيادي 2016 و2020 ويسعى للفوز بأول لقب دولي منذ كاس أوروبا 1984.

© 2023 AFP