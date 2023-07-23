31 قتيلا جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في أفغانستان (حصيلة جديدة)

كابول (أ ف ب) – ارتفعت حصيلة الفيضانات التي وقعت في أفغانستان جراء الأمطار الغزيرة إلى 31 قتيلا، بينهم 26 قضوا في وسط البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات الأحد.

© محمد فيصل نويد / ا ف ب

شارع تكسوه الوحول إثر فيضانات مفاجئة تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة خير آباد في ولاية غزنة بوسط أفغانستان في 23 تموز/يوليو 2023

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وقال المتحدث باسم السلطة الوطنية لإدارة الكوارث شفيع الله رحيمي إن عدد القتلى بلغ 31 شخصًا في جميع أنحاء البلاد جراء الفيضانات منذ الجمعة، كما لحقت أضرار جسيمة بالممتلكات والأراضي الزراعية، مشيرا إلى مقتل 26 شخصا وفقدان 40 في وسط البلاد.

وكانت حصيلة سابقة أفادت عن مقتل 12 شخصاً وفقدان 40 آخرين ووقوع خسائر مادية.

وعلى الرغم من موقع أفغانستان على الطرف الغربي من منطقة تأثير الرياح الموسمية الآسيوية، تحدث فيضانات مفاجئة باستمرار خلال موسم الأمطار التي تهطل بغزارة في مجاري الأنهر الجافة.

وتأتي الفيضانات في وقت تشهد أفغانستان إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية إذ يواجه حوالي 22,8 مليون شخص يمثلون أكثر من نصف السكان، انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، ويهدد خطر سوء التغذية ثلاثة ملايين طفل.

© 2023 AFP