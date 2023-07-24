إصابة ستة مسافرين بجروح في مطار عدن بعد تعرضه لأضرار بسبب عاصفة

عدن (أ ف ب) – تسبّبت عاصفة رعدية في عدن جنوب اليمن الاثنين بإصابة ستة مسافرين في مطار المدينة بجروح، بعد انهيار واجهات زجاجية في المطار وتهدّم جزء من سوره وتضرّر طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية.

© صالح العبيدي / ا ف ب

لقطة من مطار عدن في العاشر من أيار/مايو 2023

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وقال مسؤول في المطار لوكالة فرانس برس مفضّلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول التحدث للاعلام إن "الواجهات الزجاجية لمطار عدن سقطت بالاضافة الى اضرار كبيرة لحقت بالمبنى نتيجة العاصفة".

وأضاف أنّ العاصفة "تسبّبت في 6 إصابات بينهم 4 اطفال"، مشيرا إلى "توقف رحلتين كان من المقرر أن تتوجّها إلى جدة والقاهرة".

من جهته، أفاد وزير النقل اليمني عبد السلام حُميد أن حركة الملاحة الجوية في مطار عدن الدولي "مستمرة وتعمل بصورة طبيعية"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" على موقعها الالكتروني.

وذكرت الوكالة أن الأضرار طالت "سقوف الصالات وزجاجات واجهات المطار، وإحدى عربات الإطفاء، وتهدم جزء من سور المطار، إضافة الى تضرر طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية".

وشهدت عدن فجر الاثنين عاصفة مصحوبة برياح شديدة وأمطار تسببت في تضرر عدد من المنازل خصوصا المتداعية وسقوط لوحات اعلانية في الشوارع. وغالبا ما تضرب اليمن أعاصير وفيضانات متسببة بوفيات.

© 2023 AFP