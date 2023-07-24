المغربي رومان سايس ينضم الى السد القطري

الدوحة (أ ف ب) – عزّز السد دفاعه بقائد المنتخب المغربي رومان سايس قادماً من بشيكتاش التركي في صفقة قدرت بـ2.5 مليون يورو، وذلك وفق ما أعلن النادي القطري الإثنين.

© فاضل سنة / اف ب

قائد المنتخب المغربي رومان سايس خلال المباراة ضد كرواتيا في الجولة الاولى لمنافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر على ملعب البيت في الخور في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

إعلان اقرأ المزيد

ونشر السد مقطع فيديو لسايس بقميص الفريق مع الرقم 29 على ظهره، مرفقاً إياه بـ"رسمياً: رومان سايس سداوي لمدة موسمين بداية من موسم 23/2024".

وسيكون السد التجربة العربية الأولى للمغربي الذي تألق في مونديال قطر نهاية العام الماضي حين ساهم في قيادة "أسود الأطلس" لإنجاز الوصول الى نصف النهائي، إذ بدأ مسيرته الكروية في فرنسا حيث ولد عام 1990 ودافع عن ألوان فالنس، كليرمون، لوهافر وأنجيه.

انتقل بعدها ابن الـ33 عاماً الى الدوري الإنكليزي حيث لعب من 2016 حتى 2022 بألوان ولفرهامبتون واندررز قبل الالتحاق ببشيكتاش في حزيران/يونيو 2022.

وبات اللاعب الذي خاض 75 مباراة دولية سجل خلالها هدفين، أحدهما في مونديال قطر خلال الفوز المدوي على بلجيكا 2-صفر في الجولة الثانية من دور المجموعات، سابع الوافدين الجدد الى ثالث الدوري القطري للموسم الماضي، بعد الجناحين الإكوادوري غونسالو بلاتا والبرازيلي جيوفاني هنريكي، قلب الدفاع الإيراني محمد أمين حزباوي، لاعب الوسط الكولومبي ماتيوس أوريبي، الظهير الأيسر البرازيلي باولو أوتافيو والظهير القطري الشاب أنس عبد السلام أبويني.

ولم يهنأ السد طويلاً بضم جيوفاني هنريكي من بالميراس في صفقة قدرت بتسعة ملايين يورو، إذ أعلن الأحد عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي واصابته في الغضروف، وذلك خلال مواجهة ودية مع الرجاء المغربي (2-2) الجمعة على استاد جاسم بن حمد.

وتعرض المهاجم البرازيلي للاصابة في الدقائق الاولى من المباراة، ما سيتسبب بغيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم وفق بيان النادي.

© 2023 AFP