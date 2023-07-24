دورة تورونتو: انسحاب ديوكوفيتش بداعي التعب (المنظمون)

تورونتو (كندا) (أ ف ب) – لن يشارك الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا في دورة تورونتو الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب بداعي التعب بحسب ما اعلن منظمو الدورة في وقت متأخر من مساء الاحد.

© سيباستيان بوزون / ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في لقطة له خلال نهائي بطولة ويمبلدون الانكليزية ضد الاسباني كارلوس الكاراس. 16 تموز/يوليو 2023

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وقال ديوكوفيتش في بيان نشره الاتحاد الكندي لكرة المضرب على موقعه الرسمي "لطالما احببت القدوم الى كندا، لكن بعد التشاور مع فريقي، نعتقد بأننا اتخذنا القرار الأنسب".

وتابع "آمل في العودة الى كندا وتورونتو بالذات في السنوات القادمة للعب امام الجمهور العظيم هنا".

ويأتي انسحاب ديوكوفيتش بعد اسبوع على خسارته نهائي بطولة ويمبلدون امام الاسباني كارلوس الكاراس المصنف اول عالميا في مباراة ماراتونية من 5 مجموعات استمرت 4 ساعات و45 دقيقة.

ويحمل ديوكوفيتش الرقم القياسي في عدد الالقاب الكبرى في بطولات الغراند سلام مع 23 لقبا.

وتأتي دورة تورونتو ضمن دورات استعدادية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الاربع الكبرى المقررة اواخر اب/اغسطس على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك.

© 2023 AFP