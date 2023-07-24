ريال مدريد يقلب الطاولة على ميلان في مباراة ودية

باسادينا، كاليفورنيا (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – قلب ريال مدريد الإسباني تخلفه بهدفين نظيفين أمام ميلان الإيطالي الى فوز 3-2 في مباراة ودية اقيمت على ملعب روز بول في باسادينا (ولاية كاليفورنيا) في اطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

© فرديريك براون / ا ف ب

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تقدم ميلان بهدفين بواسطة مدافعه الإنكليزي فيكايو توموري من ركلة ركنية رفعها زميله الجديد الأميركي كريستيان بوليسيك القادم حديثا من تشلسي الانكليزي، ثم اضاف لوكا روميرو الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في سقف الشبكة قبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق.

ورد ريال مدريد بثلاثية في الشوط الثاني. قلص فريق العاصمة الاسباني الفارق عندما ارتكب حارسه ماركو سبورتييلو خطأ فادحا عندما افلتت منه تسديدة ضعيفة من الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي (57). ثم ادرك اللاعب ذاته التعادل بتسديدة قوية (59).

ومنح البرازيلي فينيسيوس جونيور الفوز لريال مدريد في الدقيقة 84.

© 2023 AFP