غريتا تونبرغ تفلت من عقوبة السجن بعد محاكمة أولى في السويد

مالمو (السويد) (أ ف ب) – نجت الناشطة في مجال المناخ غريتا تونبرغ من عقوبة السجن في أول محاكمة لها وغرّمت مبلغا ماليا الإثنين في السويد بتهمة عصيان أوامر الشرطة خلال تحرك في منتصف حزيران/يونيو أغلقت خلاله مع محتجين آخرين الطريق المؤدي إلى ميناء المدينة.

© فريدريك فلورين / أ ف ب/أ ف ب/ارشيف

الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ خلال خطاب لها أمام البرلمان الأوروبي في 11 تموز/يوليو 2023 في ستراسبورغ

إعلان اقرأ المزيد

وأشار مصوّر وكالة فرانس برس الذي كان موجودا أثناء الاستماع إليها، إلى أنّ تونبرغ قالت أمام المحكمة "صحيح أنني كنت موجودة في هذا المكان وتلقيت أمرا لم أنفّذه إلّا أنني أنفي" أي جرم.

وأوضحت أنها تصرفت "بدافع الضرورة" في مواجهة حالة الطوارئ المناخية.

ونادرا ما يعاقب الناشط بالسجن في هذا النوع من القضايا، وقد غرّمت تونبرغ بدفع مبلغ قدره 1500 كرونة (130 يورو) و1000 كرونة كتعويض.

شاركت الناشطة في تظاهرة عطّلت حركة المرور في في 19 حزيران/يونيو بحسب الشكوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس وأشارت أيضًا إلى أنها "رفضت الامتثال لأوامر الشرطة بمغادرة المكان".

نظّمت التظاهرة منظمة "تا تيلباكا فرامتيدن" في ميناء مالمو، حيث قام الناشطون بإغلاق مدخله ومخرجه لشل حركة السيارات والصهاريج احتجاجًا على استخدام الوقود الأحفوري.

وقالت تونبرغ البالغة من العمر 20 عاما في منشور على حسابها عبر إنستغرام آنذاك، "قررنا ألا نكون متفرجين، وأن ... نوقف استخراج الوقود الأحفوري. نحن نستعيد المستقبل".

وقالت إيرما كيلستروم من منظمة "تا تيلباكا فرامتيدن"، "إذا اختارت المحكمة أن تعتبر إجراءنا بتعطيل حركة المرور بمثابة ضرر، فبإمكانها ذلك لكننا نعلم أن لدينا الحق في العيش، واستخراج الوقود الأحفوري يحول دون هذا الحق"، مشيرةً إلى محاكمة ستة ناشطين على خلفية الاحتجاج في مرفأ مالمو.

وأضافت، "نحن الشباب لن ننتظر وسنبذل قصارى جهدنا لوقف هذه الصناعة التي تحرق حياتنا".

في يوم جمعة من شهر آب/أغسطس 2018، جلست الناشطة البالغة من العمر 15 عامًا وغير المعروفة آنذاك، لأول مرة أمام البرلمان السويدي مع لافتة كُتب عليها "إضراب مدرسي من أجل المناخ".

وانتقلت في غضون عدّة أشهر من برلين إلى سيدني، ومن سان فرانسيسكو إلى جوهانسبرغ، فيما حذا الشباب حذوها وولدت حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل".

وتهاجم تونبرغ باستمرار السياسيين والحكومات لتقاعسهم في موضوع المناخ.

© 2023 AFP