مونديال السباحة: كين يهدي الصين لقبها الأول في 100 م صدراً

فوكوكا (اليابان) (أ ف ب) – دخل هايانغ كين تاريخ بلاده بعدما بات أول صيني يحرز لقب سباق 100 م صدراً في بطولة العالم للسباحة، وذلك بنيله الذهبية الإثنين في اليوم الثاني من منافسات السباحة لمونديال فوكوكا الياباني الذي بدأ في 14 الشهر الحالي ويستمر حتى 30 منه.

© مانان فاتسيايانا / ا ف ب

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ولم يكتفِ ابن الـ24 عاماً في منح بلاده لقبها العالمي الأول في هذا السباق، بل لم يسبق لها حتى أن أحرزته في الألعاب الأولمبية.

وفي أول وصول له لنهائي هذا السباق في بطولة العالم، سجل كين 57.69 ثانية، ليكون البريطاني آدم بيتي (56.88 ث) السباح الوحيد الذي يسجل توقيتاً أفضل منه في تاريخ هذا السباق (غاب عن المونديال لمشاكل نفسية).

وكان الصراع من أجل الصعود على منصة التتويج حامياً جداً لدرجة أن ثلاثة سباحين حلوا في المركز الثاني بنفس التوقيت (58.72 ث)، وهم الإيطالي نيكولو مارتينينغي والأميركي نيك فينك والهولندي ارنو كامينغا.

وكان الذهب أيضاً من نصيب الصين في سباق 100 م فراشة عند السيدات بفضل يوفاي جانغ التي منحت بلادها أول لقب في هذا السباق إن كان في المونديال أو الأولمبياد منذ ليو ليمين في بطولة العالم لعام 1994.

وبفوز ابنة الـ25 عاماً، ضمنت الصين التفوق على مشاركتها في مونديال 2022 على صعيد السباحة الفردية حين اكتفت بذهبية واحدة فقط.

وسجلت جانغ 56.12 ثانية، لتتفوق على البطلة الأولمبية الكندية ماغي ماكنيل (56.45 ثانية) والأميركية توري هاسك (56.61 ث).

ونال الإيطالي توماس تشيكون لقب سباق 50 م فراشة، رافعاً رصيده الى ثلاث ذهبيات في بطولة العالم (100 م ظهراً والتتابع 4 مرات 100 متنوعة في مونديال بودابست 2022)، بعدما سجل 22.68 ثانية ليتقدم على البرتغالي ديوغو دي ماتوس ريبيرو (22.80 ث) والفرنسي ماكسيم غروسيه (22.82 ث).

وخاض الإيطالي البالغ 22 عاماً نهائي سباق 50 م فراشة بعد 20 دقيقة فقط على مشاركته في نصف نهائي سباق 100 م ظهراً.

وأقر أن "الأمر كان صعباً جداً عليّ ذهنياً وبدنياً لكني نجحت اليوم وأنا سعيد للغاية بذلك".

وغاب حامل اللقب كايليب دريسيل بسبب عدم تأهله الى المنتخب الأميركي الذي يخوض المونديال.

وشهد السباق وصول أول مصري في التاريخ الى النهائي لكن سامح عبد الرحمن حل في المركز الثامن الأخير بزمن 23.34 ثانية.

وبعدما نالت البرونزية في مونديال 2022، توجت الأميركية كايت دوغلاس بذهبية سباق 200 سباحة متنوعة بزمن 2.07.17 دقيقة، متفوقة على حاملة اللقب مواطنتها أليكس وولش التي نالت الفضية (2.07.97 د)، فيما ذهبت البرونزية للصينية ييتينغ يو (2.08.74 د).

واكتفت بطلة أولمبياد طوكيو 2020 اليابانية يوي أوهاتشي بالمركز السادس، فيما حلت بطلة أولمبياد لندن 2012 الصينية شيوين يي في المركز الثامن الأخير.

© 2023 AFP