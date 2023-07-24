مونديال السيدات: خسارة سداسية مؤلمة للمغرب أمام ألمانيا

اوكلاند (أ ف ب) – مُني المنتخب المغربي، وصيف كأس إفريقيا، في أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بخسارة ثقيلة مؤلمة أمام ألمانيا 0-6، الإثنين على ملعب "ريكتانغولار ستاديوم" في ملبورن ضمن منافسات المجموعة الثامنة لمونديال السيدات في أستراليا ونيوزيلندا.

© وليام وست / ا ف ب

مهاجمة منتخب ألمانيا ألكسندرا بوب (في الوسط) تحتفل بعد تسجيل هدف فريقها الخامس في مرمى المنتخب المغربي على ملعب "ريكتانغولار ستاديوم" في ملبورن ضمن منافسات المجموعة الثامنة لمونديال السيدات لكرة القدم في أستراليا ونيوزيلندا في 24 تموز/يوليو 2023

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واهتزت شباك "لبؤات الأطلس" بعد 11 دقيقة من صافرة البداية برأسية النجمة المخضرمة ألكسندرا بوب اثر خروج خاطئ من الحارسة خديجة الرميشي، قبل أن تضاعف مهاجمة فولفسبورغ البالغة 32 عاماً النتيجة بعد ركلة ركنية (39).

وأضافت بطلة 2003 و2007 هدفين خاطفين في الشوط الثاني بداية عبر كلارا بول (46) وحنان ايت الحاج (خطأ في مرمى فريقها 55)، لترفع مواطنة الأخيرة ياسمين لمرابط النتيجة إلى خمسة أهداف بعدما اصطدمت بها الكرة عن طريق الخطأ عندما حاولت الحارسة الرميشي ابعادها لتهز الشباك (79).

وتابع المنتخب الالماني استعراضه التهديفي بهدف سادس عبر البديلة ليا شولر التي تابعت في الشباك كرة صدتها الرميشي (90).

واعتقدت أنيسة لحماري انها دوّنت اسمها في تاريخ الكرة النسوية المغربية بتسجيلها أوّل اهدافها في نهائيات كأس العالم بعد تمريرة من قائدة المنتخب غزلان الشباك، إلا انها كانت متسللة (53).

وقال الفرنسي رينالد بيدروس مدرب المغرب "لا يوجد مجال للخطأ. قدمنا شوطاً اول محترماً وحصلنا على فرص. ما يؤلمنا هو الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني الذي انهى امالنا".

تابع لاعب الوسط الدولي السابق "كنا نعرف ان الخصم قوي، افتقدنا الشراسة والتركيز في الكرات الثابتة. الان علينا الاستعداد للمباراة الثانية ضد كوريا الجنوبية. يجب ان نرى ما لم ينجح في هذه المباراة ونعود للعمل".

أردف "كانت المباراة الاولى صعبة جدا ويجب طمأنة اللاعبات. رأينا ما هو المستوى العالي. لا يجب أن نطأطأ الرأس ويجب ان نعطي المثال".

-"الخسارة كانت أصعب مما قدمناه"-

بدورها، قالت لاعبة الوسط سكينة وزراوي لشبكة "بي إن سبورتس" الرياضية عقب الخسارة "لا يمكن أن نتحدّث مباشرة بعد الخسارة وهناك الكثير من الأشياء للتصحيح وتعلمنا ما هي كأس العالم وعلينا أن نكون اكثر استعداداً".

وتابعت "على الصعيد الشخصي أرى ان المنتخب الالماني من هو بين الأفضل في العالم ونعرف أننا لن نحصل على الكثير من الفرص وعلينا استغلالها، واظن ان الخسارة كانت أصعب مما قدمناه".

واستعد المنتخب المغربي، وصيف أمم إفريقيا بخسارته أمام جنوب إفريقيا 1-2 بمعسكر في النمسا وخاض مباراتين وديتين أمام إيطاليا وسويسرا انتهتا بالتعادل السلبي، قبل السفر الى أستراليا حيث خاض ودية أخيرة في ملبورن ضد جامايكا (خسر 0-1).

وأجرى بيدروس ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت سلباً مع سويسرا، حيث زجّ بكل من سارة كاسي وفاطمة تكناوت ولحماري في التشكيلة الاساسية، وجلست صباح الصغير وسلمى أماني (32 عاماً) على مقاعد البدلاء، لتدخل الأخيرة بدلاً من لحماري في الدقيقة 67.

في المقابل، رفعت ألمانيا سلسلة انتصاراتها في نهائيات كأس العالم أمام منتخبات القارة السمراء إلى ست، حيث سجّلت 28 هدفاً من دون أن تهتز شباكها.

وتصدّر المنتخب الالماني المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، ويقبع المغرب في القاع بانتظار مباراة كولومبيا وكوريا الجنوبية على ملعب "أليانز ستاديوم" في سيدني الثلاثاء.

-البديلة جيريلّي تنقذ إيطاليا-

وضمن منافسات المجموعة السابعة، استهل المنتخب الإيطالي مغامرته بفوز صعب على نظيره الأرجنتيني 1-0، الإثنين على ملعب "إيدن بارك" في أوكلاند أمام 31 ألف متفرج.

لاعبة إيطاليا كريستيانا جيريلي تحتفل بهدف الفوز في مرمى الأرجنتين على ملعب "إيدن بارك" في أوكلاند في مونديال السيدات لكرة القدم في أستراليا ونيوزيلندا في 24 تموز/يوليو 2023 © سعيد خان / ا ف ب

وعانت إيطاليا التي سجلت هدفين عبر أريانا كاروسو وفالنتينا جاتشينتي في الشوط الأول الغيا بداعي التسلل أمام دفاع أرجنتيني صلب، قبل أن تنجح البديلة كريستيانا جيريلّي في هز الشباك برأسية في الدقيقة 87.

وكادت الأرجنتين تتقدم في الشوط الثاني إلا أن الحارسة الإيطالية فرانتشيسكا دورانتي تصدت لركلة حرّة من إليانا ستابيلي، قبل أن تتدخل حارسة إنتر مرة جديدة أمام فلورنسيا بونسيغوندو من ركلة حرة أيضاً في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ولم تحتج جيريلّي التي سجلت ثلاثية في الفوز على جامايكا بخماسية نظيفة في المونديال السابق لأكثر من 4 دقائق لفك عقدة الدفاع الأرجنتيني بعدما ارتفعت عالياً فوق إليانا ستابيلي اثر تمريرة من الجهة اليسرى من ليزا بواتين وارسلت الكرة برأسها بعيداً عن حارسة المرمى.

وقالت جيريلي "أنا سعيدة من أجلي ولزميلاتي لأننا استحقينا الفوز".

وتابعت اللاعبة البالغة 33 عاماً "الفوز بهذه الطريقة، على الرغم من أنه كان علينا أن نعاني، هو أمر مهم".

وتتصدر السويد الفائزة على جنوب إفريقيا 2-1 الأحد المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن إيطاليا، قبل المواجهة المنتظرة بينهما في ويلينغتون السبت.

-البرازيل تقسو على بنما-

وفي المجموعة السادسة، سحق المنتخب البرازيلي، وصيف 2007، نظيره البنمي برباعية نظيفة على ملعب "هندمارش ستايدوم" في أديلايد.

وفرضت أري بورغيس نفسها نجمة للمباراة بتسجيلها ثلاثية في الدقائق 19 و39 و70، ومررت كرة الهدف الثالث إلى بياتريز زانيراتو جواو (48).

ودفعت السويدية بيا سوندهاغي مدربة البرازيل بالاسطورة مارتا (37 عاماً) في الدقيقة 75، لتحصل على ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء إلا انها سددت الكرة ضعيفة بين يدي الحارسة ينيث بايلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتفشل الهدافة التاريخية في نهائيات كأس العالم في رفع غلتها إلى 18 هدفا في سادس مشاركة لها.

© 2023 AFP