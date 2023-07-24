مونديال السيدات: فوز صعب لإيطاليا على الأرجنتين

اوكلاند (أ ف ب) – استهل المنتخب الإيطالي مغامرته في مونديال السيدات لكرة القدم في أستراليا ونيوزيلندا بفوز صعب على نظيره الأرجنتيني 1-0، الإثنين على ملعب "إيدن بارك" في أوكلاند أمام 31 ألف متفرج ضمن منافسات المجموعة السابعة.

© سعيد خان / ا ف ب

لاعبة إيطاليا كريستيانا جيريلي تحتفل بهدف الفوز في مرمى الأرجنتين على ملعب "إيدن بارك" في أوكلاند في مونديال السيدات لكرة القدم في أستراليا ونيوزيلندا في 24 تموز/يوليو 2023

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وعانت إيطاليا التي سجلت هدفين عبر أريانا كاروسو وفالنتينا جاتشينتي في الشوط الأول الغيا بداعي التسلل أمام دفاع أرجنتيني صلب، قبل أن تنجح البديلة كريستيانا جيريلّي في هز الشباك برأسية في الدقيقة 87.

وكادت الأرجنتين تتقدم في الشوط الثاني إلا أن الحارسة الإيطالية فرانتشيسكا دورانتي تصدت لركلة حرّة من إليانا ستابيلي، قبل أن تتدخل حارسة إنتر مرة جديدة أمام فلورنسيا بونسيغوندو من ركلة حرة أيضاً في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ولم تحتج جيريلّي التي سجلت ثلاثية في الفوز على جامايكا بخماسية نظيفة في المونديال السابق لأكثر من 4 دقائق لفك عقدة الدفاع الأرجنتيني بعدما ارتفعت عالياً فوق إليانا ستابيلي اثر تمريرة من الجهة اليسرى من ليزا بواتين وارسلت الكرة برأسها بعيداً عن حارسة المرمى.

وتتصدر السويد الفائزة على جنوب إفريقيا 2-1 الأحد المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن إيطاليا، قبل المواجهة المنتظرة بينهما في ويلينغتون السبت.

ويأمل المنتخب الإيطالي الذي تشرف على تدريبه ميلينا بيرتوليني في تحقيق نتيجة مشرّفة، على غرار مونديال فرنسا 2019 حيث وصل إلى الدور ربع النهائي.

في المقابل، ما زال المنتخب الأرجنتيني الذي يشارك للمرة الرابعة يلهث خلف فوزه الأول في 10 مباريات، حيث يأمل في أن يحصد النقاط الثلاث أمام سيدات جنوب إفريقيا بطلات القارة السمراء اللواتي خسرن أمام السويد 1-2 الأحد.

© 2023 AFP