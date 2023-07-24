نتانياهو يغادر المستشفى بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب (المستشفى)

القدس (أ ف ب) – غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المستشفى الإثنين بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب، بحسب ما اعلن مستشفى شيبا بالقرب من تل ابيب.

© جاك غويز / ا ف ب

متظاهرة تحمل لافتة خلال مسيرة في تل أبيب في 22 تموز/يوليو 2023 للاحتجاج على مشروع قانون الإصلاح القضائي

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وأكد متحدث باسم المستشفى لوكالة فرانس برس ان نتانياهو غادر المستشفى صباح الإثنين بعدما نقل إليه ليل السبت الأحد.

واكدت عائلة نتانياهو خروجه من المستشفى.

ويستعد المشرعون الإسرائيليون الاثنين للتصويت النهائي على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.

وخاض الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ مساء الأحد مفاوضات ربع الساعة الأخير من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة نتانياهو اليمينية المتشددة التي طرحت المشروع.

والتقى هرتسوغ نتانياهو الأحد في المستشفى .

وقال نتانياهو الأحد في مقطع فيديو نشره مكتبه "كما ترون، أنا بخير". وأضاف "سنواصل جهودنا لاستكمال التشريع والجهود المبذولة لتحقيق ذلك بالاتفاق (مع المعارضة)".

وتابع "بكل الأحوال أود أن أخبركم بأنني سأنضم صباح غد (الإثنين) إلى أصدقائي في البرلمان". وقد أفاد متحدث باسم المستشفى وكالة فرانس برس بأن رئيس الوزراء لا يزال في المركز الطبي.

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع القدس ضد اقتراح نتانياهو الحد من سلطات القضاة في المشروع الذي يقول معارضوه إن من شأنه تقويض الديموقراطية.

© 2023 AFP