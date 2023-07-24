نتانياهو يصل الكنيست مع احتدام الاحتجاجات قبيل بدء التصويت على الإصلاح القضائي

القدس (أ ف ب) – وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين إلى الكنيست قبيل التصويت النهائي على بند رئيسي في حزمة الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي طرحته حكومته اليمينية وتسبب بانقسام في البلاد.

© جاك غويز / ا ف ب

متظاهرة تحمل لافتة خلال مسيرة في تل أبيب في 22 تموز/يوليو 2023 للاحتجاج على مشروع قانون الإصلاح القضائي

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وعرضت القنوات التلفزيونية مشاهد يظهر فيها نتانياهو يدخل الكنيست، بعد ساعات من مغادرته المستشفى حيث خضع لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب.

ويستعد المشرعون الإسرائيليون الاثنين للتصويت النهائي بالقراءتين الثانية والثالثة على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت في البرلمان الساعة 12,00 ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي (التاسعة ت.غ.) على مشروع القانون لكن النواب ما زالوا يناقشونه.

وافق البرلمان في قراءة أولى في 11 تموز/يوليو على تعديل ما يُعرف باسم بند "المعقولية".

وفي حال إقرار بند "المعقولية" بالغالبية الإثنين، سيصبح هذا البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المقترح، قانونا نافذا.

وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا، ضروري لضمان توازن أفضل للسلطات، فيما يؤكد معارضوه أن من شأنه تقويض الديموقراطية وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية.

وتسبب طرح مشروع الاصلاح القضائي مطلع كانون الثاني/يناير من جانب الائتلاف الحكومي الذي شكله بنيامين نتانياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة، بانقسام البلاد وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل.

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص من المحتجين ضد الاصلاح القضائي الاثنين بعد احتجاجات الأحد أيضا.

وشكل المحتجون الاثنين سلاسل بشرية لمنع المشريعين من دخول الكنيست فيما ترشهم الشرطة بخراطيم المياة بحسب مصوري وكالة فرانس برس .

قانون المعقولية

ونصب المحتجون خيما يقيمون فيها بالقرب من الكنيست، وباشروا منذ صباح الاثنين الباكر السير حاملين الأعلام الإسرائيلية باتجاه مبنى البرلمان. واغلقت الشرطة طرقا عدة في المدينة مما أدى الى زحمات سير خانقة.

وأغلقت مصالح تجارية كبيرة في البلاد محلاتها الاثنين احتجاجا على الاصلاحات القانونية.

أعلن "منتدى الأعمال الإسرائيلي" الذي يمثل نحو 150 من كبار تجار القطاع الخاص من فنادق وشركات خاصة، أنه سيضرب الإثنين في محاولة "لوقف التشريع الأحادي الجانب وإجراء حوار".

واضاف المنتدى في بيان "يجب أن نتوصل إلى تفاهمات لمنع الضرر الكبير الذي يلحق بالاقتصاد والصدع الذي يمزق المجتمع".

وقالت الشرطة الاسرائيلية إنها "أوقفت ثلاثة أشخاص من المحتجين أغلقوا مدخل منزل وزير الاقتصاد نير بركات بسلاسل بشرية".

وأضافت الشرطة أنها تستمر في التحرك في القدس لتفريق وصد مثيري الشغب الذين يعرقلون حركة السير منذ الصباح ويقطعون الطرق المؤدية الى الكنيست.

وبدأت الشرطة تستخدم اجراءاتها لتفريق مثيري الاضطرابات والشغب وهي تقوم بعمليات الإخلاء القسري.

ويحاول الرئيس الاسرائيلي إسحق هرتسوغ ايجاد حلول توافقية بين المعارضة وحكومة نتانياهو المتشددة قبل التصويت في قراءة ثانية وثالثة على "بند المعقولية" هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وخصوصا قضاة المحكمة العليا. و تمارس المحكمة العليا من خلاله رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

وسيعطي التعديل الحكومة صلاحية أوسع في تعيين القضاة ويؤثر خصوصاً على تعيين الوزراء. ففي كانون الثاني/يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتانياهو على إقالة المسؤول الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي.

حالة طوارىء أمنية

وقال هرتسوغ في بيان له الاثنين "نحن في حالة طوارئ وطنية، حان وقت المسؤولية. نحن نعمل على مدار الساعة بكل الطريق الممكنة لإيجاد حل. هناك أسس للتفاهمات، لكن الفجوات التي تتطلب من الجانبين إظهار المسؤولية لا تزال قائمة".

وطالب الأطراف "بمد أيديهم للتوصل إلى تفاهمات".

وبحسب وزارة الدفاع الاسرائيلية، أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع تعليمات للجيش بإطلاع الوزراء على الوضع الأمني واستعداد الجيش.

ودعا بيني غانتس القيادي في المعارضة إلى وقف العملية التشريعية والتصويت.

وقال أمام البرلمان "لا يزال بإمكاننا التوقف والتوصل إلى اتفاق حول بند المعقولية" مضيفا "علينا أن نوقف كل شيء".

وقال زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد في الجلسة العامة للكنيست الاثنين "نحن نتجه نحو كارثة، أدعو العقلاء في التحالف إلى تحمل المسؤولية عن مستقبل الأمة وأمن البلاد".

وشدد "إذا ضغطتم على الزر ووافقتم على مشروع القانون هذا، فلن تتمكنوا من تسمية أنفسكم بالوطنيين الإسرائيليين بعد الآن".

ويتهم معارضون نتانياهو الذي يحاكم بتهم الفساد أمام القضاء، بتضارب مصالح فيما وصفه بعض المحتجين بأنه "وزير الجريمة".

وقال شهاف كوشينسكي (34 عاما)وهو موظف في مجال التكنولوجيا المتطورة يحتج قرب البرلمان "اليوم من المحتمل أن يتم تشريع القانون الأول في البرلمان الذي سيبدأ في إسقاط ديمقراطية إسرائيل".

وأضاف "وسيعطي هذا للحكومة سلطة غير محدودة ... هذه هي البوابة إلى الديكتاتورية ولهذا نحن هنا، نحن نقاتل من أجل ديمقراطيتنا."

وحض الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد إسرائيل على عدم استعجال إصلاحات قضائية "مثيرة للانقسام" بشكل متزايد، نظرا إلى التحديات الأخرى التي تواجه حليف الولايات المتحدة.

وقال بايدن في بيان إنه "من غير المنطقي أن يستعجل القادة الإسرائيليون هذا الأمر"، مضيفا "التركيز يجب أن يكون على جمع الناس وإيجاد إجماع".

وتابع بايدن "يبدو أن اقتراح الإصلاح القضائي الحالي أصبح أكثر إثارة للانقسام وليس أقل".

تقول حكومة نتانياهو التي تشكّلت في نهاية كانون الأول/ديسمبر إن التعديل يهدف إلى إحداث توازن بين السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة.

© 2023 AFP