حرائق الغابات تودي بحياة 15 شخصا على الأقل في شمال الجزائر

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم في حرائق الغابات بولايتي بجاية والبويرة الجزائريتين، وفق وزارة الداخلية الاثنين. وأكدت الوزارة أن 7500 من فرق الإطفاء يشاركون في جهود إخماد الحرائق.

© أ ف ب/ أرشيف

صورة من الأرشيف لحرائق سابقة في غابات بشمال الجزائر.

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أفادت وزارة الداخلية الجزائرية الاثنين أن 15 شخصا على الأقل قتلوا بسبب حرائق الغابات في ولايتي بجاية والبويرة الجبليتين، في وقت تجتاح فيه موجة من الطقس الحار مناطق شمال أفريقيا وجنوب أوروبا.

وأشارت الوزارة أن 7500 من فرق الإطفاء يشاركون في جهود إخماد الحرائق. كما تتواصل عمليات إخماد الحرائق في ولايات بومرداس والبويرة وتيزي وزو وبجاية وجيجل وكيكدة. وجرى إجلاء 1500 شخص.

وأضافت الوزارة أن العمليات جارية لإخماد الحرائق.

وتجتاح موجة من الطقس الحار دول شمال أفريقيا مع وصول درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية في بعض المدن التونسية.

فرانس24/ رويترز

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