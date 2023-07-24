15 قتيلا و19 مفقوداً بعد غرق قارب قبالة سواحل اندونيسيا

كنداري (اندونيسيا) (أ ف ب) – لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم وفقد 19 آخرون الاثنين بعد غرق قارب قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية، على ما أعلن مسؤولون في عمليات البحث والإنقاذ.

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قارب خشبي على متنه عدد من اللاجئين من الروهينغا في بحر بيرون في مقاطعة آتشيه في اندونيسيا في 27 كانون الأول/ديسمبر 2021

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قال المكتب المحلي لوكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية في بيان إن القارب غرق وعلى متنه 40 شخصا بعيد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (17,00 بتوقيت غرينتش الأحد).

تم انقاذ ستة اشخاص ونقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج بينما يجري التحقيق في أسباب الغرق.

ونقل بيان عن محمد عرفة رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية في مدينة كنداري بجنوب شرق سولاويسي، قوله إنه "حتى الآن، ما يزال البحث جارياً عن 19 شخصاً".

وأوضح "سيقوم بالبحث فريقان. الفريق الأول سيغوص حول موقع الحادث. وسيقوم الفريق الثاني بتمشيط سطح المياه حول موقع الحادث على متن زورق مطاطي وزورق بخاري".

ونشرت الوكالة صوراً لعمال الإنقاذ الذين تم تعبئتهم للقيام بعملية البحث، والعديد من جثث الضحايا المغطاة بألبسة تقليدية في مستشفى محلي.

واشار المتحدث باسم المكتب المحلي وحي الدين لوكالة فرانس برس إلى أن القارب كان يربط بين قريتي لانتو ولاغيلي في جزيرة مونا جنوب شرق سولاويسي.

وأوضح وحي الدين أن القارب كان عبارة عن زورق خشبي لنقل الركاب.

واوردت وسائل إعلام محلية أن القارب كان مكتظاً لكن وحي الدين امتنع عن تأكيد ذلك، لافتاً إلى أن افادة صحافية حول سبب الغرق وتقييمه ستتم في وقت لاحق اليوم.

في إندونيسيا، عادة ما يختلف عدد الركاب الفعلي على متن القارب عن السجل.

وتكثر الحوادث في البحر في اندونيسيا وهي أرخبيل يضمّ 17 ألف جزيرة حيث لا تُراعى معايير السلامة بانتظام.

وقضى نحو 160 شخصًا في 2018 عندما غرقت عبّارة في إحدى أكثر البحيرات عمقًا في العالم، في جزيرة سومطرة.

في أيار/مايو 2022، جنحت عبّارة كان على متنها 839 شخصًا في إقليم نوسا تينغارا ايست طوال يومين. ولم يُصب أحد في الحادثة.

© 2023 AFP