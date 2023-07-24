15 قتيلا و26 جريحا في حرائق غابات بشمال الجزائر

الجزائر (أ ف ب) – قضى 15 شخصا وأصيب 26 آخرون ليل الأحد الاثنين في حرائق غابات طالت ثلاث ولايات في شمال الجزائر، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

© رياض كرمدي / ا ف ب

دخان كثيف يتصاعد من حريق في منطقة حرجية في القبائل شرق العاصمة الجزائرية في 11 آب/أغسطس 2021

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وقالت الوزارة في بيان إن البلاد سجلت في المجموع 97 حريقا في 16 ولاية لكن أعنفها اندلعت في بجاية والبويرة وجيجل وأسفرت عن 15 قتيلا.

ووصلت هذه الحرائق التي أججتها رياح شديدة، إلى مناطق سكنية في الولايات الثلاث، حيث تم إجلاء 1500 شخص مهددين بالنيران.

تشهد الجزائر موجة حر شديد في عدد من هذه المناطق، حيث من المتوقع أن تصل الحرارة إلى 48 درجة الإثنين.

وبحسب بيان الوزارة، تمت تعبئة نحو 7500 إطفائي و350 شاحنة مختلفة الأحجام مدعومين بوسائل إطفاء جوي، ما أتاح السيطرة على معظم هذه الحرائق.

وأوضحت أن عمليات الإطفاء مستمرة في ست ولايات هي بومرداس والبويرة وتيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة، وذلك بمشاركة "13 رتلا متنقلا و3050 عون، تم تعزيزها صباح اليوم بـ12 رتلًا متنقلة و1200 عون إضافي".

وبحسب البيان، لا تزال 12 طائرة منتشرة في هذه الولايات الست، بما في ذلك مروحيات مكافحة حرائق تابعة لسلاح الجو و"طائرة الاطفاء ذات السعة الكبيرة".

© 2023 AFP