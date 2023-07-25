أوامر إخلاء في الفيليبين قبل وصول إعصار دوكسوري

مانيلا (أ ف ب) – أعلنت وكالة الأرصاد الجوية في الفيليبين أن إعصارًا قويًا يتّجه الثلاثاء نحو شمال الأرخبيل، ما أدّى إلى إصدار أوامر إخلاء لحماية السكان الذين يعيشون على السواحل.

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مزارع يقود جاموسه المائي إلى مكان أكثر أمانًا في مقاطعة إيزابيلا شمال مانيلا في 25 تموز/يوليو 2023، قبل أن يضرب إعصار دوكسوري شمال الفيليبين

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وأوضحت الوكالة أن الإعصار الذي أطلق عليه اسم دوكسوري وترافقه رياح سرعتها 185 كلم/ساعة يتّجه نحو الطرف الشمالي من جزيرة لوزون الرئيسية.

وأشارت الوكالة في الثالثة بعد الظهر إلى أنه من المتوقّع أن يصل إلى اليابسة أو يمرّ بالقرب من جزر بابويان أو شمال شرق مقاطعة كاخايان الشمالية بحلول بعد ظهر الأربعاء.

ومن المتوقّع أن يكتسح الإعصار بعدها تايوان وجنوب شرق الصين.

ويقطن نحو 20 ألف شخص في ثلاث جزر مسكونة من بين جزر بابويان الخمس.

وأشار المسؤول المحلي لإدارة الكوارث شارل كاستيليخو إلى أنّ سكان الساحل تلقوا أمرا بمغادرة منازلهم كما طُلب من الصيادين إخراج قواربهم من الماء.

وقال لوكالة فرانس برس، "ارسلنا الشرطة لإقناع من يرفضون الإخلاء".

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا ريناتو سوليدوم إن الناس بحاجة للاستعداد لمواجهة الإعصار لأن "الأمور تحدث بسرعة".

وأضاف سوليدوم للصحفيين "نحتاج إلى تذكير شعبنا بأهمية الاستعداد لمواجهة العواصف والرياح القوية والفيضانات المحتملة".

وشوهد مزارعون في مقاطعة إيزابيلا في الشمال المجاورة لمقاطعة كاجايان، وهم يقومون بإيواء مواشيهم.

وقال مسؤول إدارة الكوارث في مقاطعة إيزابيلا، كونستانتي فوروندا "أولئك الذين يعيشون في المناطق الساحلية نُقلوا إلى مناطق مرتفعة".

وأضاف "فرق البحث والإنقاذ المائي الخاصة بنا منتشرة الآن في المناطق التي يرجح أن تتأثر بالاعصار".

تضرب الفيليبين نحو 20 عاصفة كبيرة بمعدّل سنوي ما يودي بحياة مئات الأشخاص ويؤدي إلى نفوق الماشية وإفقار مناطق بأكملها.

مزارعون يقودون أبقارهم إلى مكان أكثر أمانًا في مقاطعة إيزابيلا شمال مانيلا في 25 تموز/يوليو 2023 قبل أن يضرب إعصار دوكسوري شمال الفلبين © STR / أ ف ب/أ ف ب

ويعزو علماء ازدياد شدة هذه العواصف التي تدمّر البنية التحتية الأساسية إلى تغير المناخ.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من أن أمواجًا يزيد ارتفاعها عن ثلاثة أمتار قد تضرب السواحل.

بدوره أشار خفر السواحل إلى أنّ قوارب النقل بين الجزر تلقّت أمرًا بالرسو في لوزون والجزر الوسطى بسبب وصول العاصفة، ما تسبب بتأخير انتقال أكثر من 11 ألف شخص.

من المتوقّع أنّ تتسبب العاصفة بهطول أكثر من 200 ملم من الأمطار بحلول منتصف نهار الأربعاء على الجزر والجزء الشمالي من كاخايان بما في ذلك جزر بابويان، بالإضافة إلى مقاطعتي إيلوكوس نورتي وإيلوكوس سور.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة في المقاطعات الجبلية في الشمال في الأيام المقبلة مع احتمال كبير بحصول فيضانات وانهيارات أرضية.

وقال إن "المقاطعة في حالة تأهب منذ السبت وتمّ تفعيل كلّ مراكز الإخلاء ومراكز عمليات الطوارئ في كل منطقة وفرق إدارة الحوادث".

© 2023 AFP