إسرائيل تتأهب لمزيد من الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي المثير للانقسام

القدس (أ ف ب) – تتأهب إسرائيل لمزيد من الإضرابات والاحتجاجات الثلاثاء في أعقاب اعتماد البرلمان بندًا رئيسيًا في مشروع الإصلاح القضائي المثير للانقسام، بينما قدمت طعون إلى المحكمة العليا ضد القانون.

© حازم بدر / اف ب

الشرطة الإسرائيلية تستخدم خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا مدخل الكنيست في القدس في 24 تموز/يوليو 2023

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أدى إصرار حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة على البند الرئيسي الذي أقرته الاثنين الكنيست الى تحديات قانونية ومواجهات في الشوارع.

ويهدف بند "حجة المعقولية" إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية. قبل ذلك كانت المحكمة العليا تمارس رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، المتمثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.

وتتواصل الاحتجاجات المدنية المستمرة منذ شهور باضراب الاطباء الثلاثاء.

وأعلن تسيون هاغاي رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية في بيان أن الأطباء سيضربون الثلاثاء. وقال إن "اليد الممدودة للحوار، تُركت معلقة في الهواء حيث جرت احتفالات النصر التي ترمز قبل كل شيء إلى حرب خاسرة فقط".

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تهديد اتحاد النقابات العمالية "الهستدروت"بتكرار الاضراب العام الذي بدأ في آذار/مارس.

وقدمت نقابة المحامين الإسرائيلية من بين مجموعات نقابية أخرى التماسات إلى المحكمة العليا بهدف إلغاء التشريع.

في هذه الأثناء، طلت كبريات الصحف العبرية صفحتها الأولى باللون الاسود الثلاثاء تعبيرًا عن رفضها للتشريع الذي أيده 64 نائبًا من أصل 120.

وعلى الصفحة الثانية تحت عنوان "يوم أسود للديموقراطية الإسرائيلية" نشرت الصحف اعلانات لمعارضين للإصلاحات القضائية.

ظل المتظاهرون في الشوارع حتى وقت متأخر من الليل بعد التصويت وقال الطالب جوش حكيم لوكالة فرانس برس "أنا حزين حقًا.. لما يحدث لهذا البلد".

وأضاف خلال تواجده في تجمع بالقرب من الكنيست في القدس الغربية "ترون ما يحدث في الشوارع. الجميع غاضبون جدا".

أوقف نحو 58 شخصًا في القدس وتل أبيب، العاصمة التجارية لإسرائيل التي أصبحت نقطة محورية لإحدى أكبر حركات الاحتجاج في البلاد على الإطلاق.

وقال ناطق باسم الشرطة إن 12 شرطيا أصيبوا بإصابات لم يحدد طبيعتها بسبب المحتجين.

وقالت الشرطة إنها أوقفت شخصا حاول إيذاء متظاهرين. وقال منظمو الاحتجاج إنه صدم بسيارة أشخاصا كانوا يغلقون طريقا سريعا.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين أغلقوا طريقًا رئيسيًا في تل أبيب.

"دمية"

فشل نتانياهو في استرضاء المعارضين في وقت متأخر الاثنين بكلمة متلفزة تعهد فيها بإجراء محادثات خلال العطلة البرلمانية المقبلة. وظهرت عليه علامات التعب وهو يجلس في الكنيست بين وزيري الدفاع والعدل بعد يوم واحد من خضوعه لجراحة لتثبيت منظم لضربات القلب.

دافع نتانياهو عن التصويت على أنه "خطوة ديموقراطية ضرورية"، على الرغم من القلق الدولي والاحتجاجات الشعبية.

وقال "أقرينا تعديل بند المعقولية حتى تتمكن الحكومة المنتخبة من تنفيذ سياسة تتماشى مع قرار غالبية مواطني البلاد".

دفعت الانقسامات العميقة داخل ائتلاف نتانياهو اليميني المتطرف والاحتجاج الجماهيري رئيس الوزراء إلى وقف العملية التشريعية مؤقتًا في اذار/مارس. لكن في غضون أسابيع كان السياسيون يلومون بعضهم بعضًا على انهيار المفاوضات.

وانتقد زعيم المعارضة يائير لبيد نتانياهو بقوله "لا يوجد رئيس وزراء في اسرائيل. أصبح نتانياهو دمية في يد المتطرفين".

في واشنطن أكد البيت الابيض الاثنين أن "من المؤسف أن التصويت جرى بأغلبية جد ضئيلة".

© 2023 AFP