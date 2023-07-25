"ان بي ايه": براون يمدد عقده مع سلتيكس بصفقة قياسية قدرها 304 ملايين دولار (تقارير)

نيويورك (أ ف ب) – مدد جايلن براون الثلاثاء عقده مع بوسطن سلتيكس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "ان بي ايه" لمدة خمسة أعوام مقابل صفقة قياسية قدرها 304 ملايين دولار، حسب ما أفادت وسائل اعلام محلية.

نجم بوسطن سلتيكس جايلن براون خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة السادسة من نهائيات المنطقة الشرقية ضد ميامي هيت في ميامي، فلوريدا في 27 أيار/مايو 2023

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وباتت هذه الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري، متخطية صفقة تمديد عقد الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الموسم المنتظم مرتين، مع دنفر ناغتس العام الماضي والتي بلغت 264 مليون دولار لمدة 5 أعوام، قبل أن يقوده للفوز باللقب ويتوج أفضل لاعب في الدور النهائي.

ولعب براون (26 عاماً) دورا حاسماً في نجاحات سلتيكس في الأعوام الأخيرة، حيث ساهم في بلوغه الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" لسبعة مواسم توالياً، والوصول إلى نهائي الدوري في الموسم ما قبل الماضي وذلك للمرة الاولى منذ عام 2010 (خسر في السلسلة أمام غولدن ستايت ووريرز 2-4).

وسيبقى براون (1.98 م) الذي شارك في مباراة كل النجوم "أول ستار" مرتين، في مدينة بوسطن حتى نهاية موسم 2028-2029، علماً أن عقده الحالي يمتد للموسم المقبل 2023-2024 حيث سيتقاضى خلاله 31.8 مليون دولار.

وبلغت معدلات براون مع سلتيكس 26.6 نقطة و6.9 متابعات و3.5 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة موسم 2022-2023، وشكّل ثنائياً هجومياً نارياً مع زميله جايسون تايتوم الذي يمتد عقده حتى عام 2025، مع امكانية التجديد لعام إضافي.

وبلغ سلتيكس في الموسم المنصرم نهائي المنطقة الشرقية حيث خسر على أرضه المباراة السابعة الحاسمة أمام ميامي هيت (83-104).

© 2023 AFP