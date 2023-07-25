بطولة فرنسا: الجناج السنغالي سار ينضم الى مرسيليا

مرسيليا (أ ف ب) – انضم الجناح السنغالي الدولي اسماعيلا سار الى مرسيليا قادمًا من واتفورد الانكليزي، وفق ما أعلن النادي الفرنسي مساء الاثنين.

© جونغ يون-جي / ا ف ب/ارشيف

الجناح السنغالي الدولي اسماعيلا سار خلال مباراة بلاده ضد الاكوادور في مونديال قطر، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

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ولم يذكر النادي قيمة الصفقة أو مدتها، فيما أشارت وسائل إعلام عدة الى أنها بلغت 13 ميلون يورو ووقّع على عقد لثلاث سنوات.

سيرتدي ابن الـ25 عامًا القميص رقم 23 وسيشكل إضافة للفريق الذي حل ثالثًا في الدوري الموسم الماضي ويخوض غمار الدور التمهيدي للتأهل الى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

بدأ سار مسيرته الاحترافية في متز عام 2016 قبل أن يلتحق في العام التالي برين الذي خاض معه 77 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا مع 16 تمريرة حاسمة في موسمين.

وصل الى واتفورد في صيف 2019 وخاض معه موسمين في الدوري الممتاز واثنين في المستوى الثاني "تشامبيونشيب" وأحرز معه 34 هدفًا و24 تمريرة حاسمة في 131 مباراة.

دوليًا، شارك في 54 مباراة مع منتخب بلاده وحقق معه لقب كأس الأمم الإفريقية عام 2022 على حساب مصر بركلات الترجيح وخاض مع "أسود التيرانغا" غمار مونديال قطر العام الماضي.

سيلعب سار الى جانب المهاجم الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ الذي وصل الجمعة الماضي كلاعب حر من تشلسي الانكليزي.

© 2023 AFP