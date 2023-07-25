مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في نابلس ( وزارة الصحة)

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل ثلاثة فلسطينيين صباح الثلاثاء برصاص الجيش الاسرائيلي في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان.

شبان فلسطينيون يلقون الحجارة في اتجاه مركبة عسكرية إسرائيلية خلال مواجهات على إثر اقتحام الجيش لمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة في السابع من تموز/يوليو 2023

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وأعلنت الوزارة "استشهاد ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال في نابلس" بدون تحديد هوياتهم.

من جانبه، أكد الجيش الاسرائيلي في بيان "شلّ حركة" ثلاثة فلسطينيين فتحوا النار على جنود في حي السامرية في نابلس.

وحسب بيان وزعه الجيش الاسرائيلي فان " ثلاثة مخربين مسلحين" وصلوا بسيارة الى حي "شومريم" (السامرية) في نابلس، حيث أطلق أحدهم النار نحو جنود "كانوا يقومون بنشاطات دفاعية في المنطقة".

وتابع البيان "قام الجنود بالاشتباك وشل حركة المخربين"، في عبارة تشير إلى مقتل مهاجمين، مشيرا إلى "مصادرة ثلاث بنادق من نوع M16 ومسدس وأمشاط ذخيرة وعتاد عسكري".

ويقع حي السامرية في أعلى جبل جرزيم جنوب مدينة نابلس قرب معسكر للجيش الإسرائيلي.

وارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع كانون الثاني/يناير إلى ما لا يقل عن 201 فلسطيني، إضافة الى 27 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني.

ح ع /دص

© 2023 AFP