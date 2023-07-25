مقتل شخص وإنقاذ العشرات من قارب مهاجرين قبالة جزر الكناري

مدريد (أ ف ب) – أشار عناصر إنقاذ إسبان الثلاثاء إلى أنهم أنقذوا قارب مهاجرين قبالة جزر الكناري، ووجدوا فيه رجلا ميتًا و84 مهاجرا آخر من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

مهاجرين تم إنقاذهم من جزر الكناري إلى ميناء أرغوينيجوين في غران كناريا حيث يتم فحصهم من قبل مسؤولي الصليب الأحمر

إعلان اقرأ المزيد

رصد الحرس المدني الزورق فجرًا على بعد 15,7 كيلومترا من جزيرة كناريا الكبرى، بحسب ما قال عناصر الإنقاذ البحري لوكالة فرانس برس.

ولفتوا إلى وجود امرأة واحدة على متن القارب.

وأضاف عناصر الإنقاذ أن هؤلاء المهاجرين نُقلوا إلى الشاطئ ووصلوا إلى ميناء أرغوينيخين نحو الساعة 04,00 ت غ حيث تمّ الاعتناء بهم.

وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية حتّى الخامس عشر من تموز/يوليو، وصل 14021 مهاجرا غير شرعي إلى إسبانيا منذ بداية العام. وتوقّفت غالبيتهم أي نحو 7590 مهاجرا في جزر الكناري حيث انخفض عدد الوافدين بنسبة 18,5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وتسلك طريق الهجرة إلى جزر الكناري بشكل خاص منذ عدّة سنوات بسبب تشديد الرقابة في البحر الأبيض المتوسط حيث العبور خطير بشكل عام ويوجد الكثير من حطام السفن.

وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، قُتل أو فقد 126 مهاجرًا أثناء العبور إلى جزر الكناري في النصف الأول من العام. أما منظمة كاميناندو فرونتيراس غير الحكومية فتقول إنّ هناك 778 شخصا بين قتلى ومفقودين.

© 2023 AFP