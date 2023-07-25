مونديال السيدات: اصابة نجمة النروج هيغربيرغ قبل انطلاق المواجهة مع سويسرا

هاملتون (نيوزيلندا) (أ ف ب) – أصيبت نجمة النروج أدا هيغربيرغ قبل انطلاق مباراة منتخب بلادها ضد سويسرا الثلاثاء في هاميلتون (نيوزلندا)، ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس العالم للسيدات في كرة القدم بداعي معاناتها من انزعاج على مستوى الفخذ.

© سعيد خان / ا ف ب

النروجية هيغربيرغ (#14) في الصورة التذكارية قبل مواجهة سويسرا وتعرضها لاصابة أبعدتها عن المباراة

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فبعد مشاركتها في حصة التحمية ثم تواجدها لدى عزف النشيد الوطني لبلادها، توجّهت المهاجمة نحو غرف الملابس قبل أن تحلّ بدلاً منها صوفي رومان هاوغ.

واشار الاتحاد النروجي لكرة القدم على موقعه الرسمي بان المهاجمة شعرت بانزعاج في "الفخذ خلال قيامها بآخر انطلاقة خلال التدريبات".

وتدافع هيغربيرغ (28 عاما) عن الوان نادي ليون الفرنسي منذ عام 2014 وسبق لها الظفر بالكرة الذهبية عام 2018.

رفضت اللعب في صفوف منتخب النروج بين آب/أغسطس 2017 ونيسان/أبريل 2022، احتجاجاً على عدم المساواة بالمعاملة بين الرجال والسيدات بشأن المكافآت التي يوزّعها الاتحاد النروجي.

وكانت النروج خسرت باكورة مبارياتها في بطولة العالم بسقوطها امام نيوزيلندا 0-1 في 20 من الشهر الحالي.

© 2023 AFP