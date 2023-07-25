مونديال السيدات: الكورية الجنوبية كايسي فير أصغر لاعبة في تاريخ النهائيات

سيدني (أ ف ب) – أصبحت الكورية الجنوبية كايسي فير، الثلاثاء، عن 16 عامًا و26 يومًا، أصغر لاعبة على الإطلاق تشارك في نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم، بعد دخولها بديلة خلال خسارة منتخب بلادها ضد كولومبيا 0-2.

© ديفيد غراي / ا ف ب

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دخلت في الدقيقة 78 على ملعب "سيدني فوتبول ستاديوم" لتحطم الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة النيجيرية إفيانيي شيجيني في مونديال 1999 (16 عامًا و34 يومًا).

وُلدت فير في الولايات المتحدة من أب أميركي وأم كورية، وأصبحت أول لاعبة من أصول مختلطة تنضم الى تشكيلة المنتخب الكوري الجنوبي.

قال الإنكليزي كولين بيل مدرب المنتخب "تستحق الحصول على فرصة للعب، لقد تدرّبت جيدًا مثل الجميع".

تابع "هذه أيضًا إشارة على أن هذا هو المستقبل، هي المستقبل. نريد لاعبات يتمتعن بالقوة والسرعة وببنية قوية".

وألمح بيل الذي قال عشية المباراة إنه يريد "حماية" فير من "الضجيج" المفرط حولها، إلى أنه قد يمنحها دقائق أكثر في المباراة المقبلة ضد المغرب الذي يخوض غمار البطولة للمرة الاولى وسقط افتتاحًا 6-0 أمام ألمانيا.

© 2023 AFP