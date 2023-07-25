مونديال السيدات: كولومبيا تُسقط كوريا الجنوبية في مستهل مشوارها

سيدني (أ ف ب) – حسم المنتخب الكولومبي مباراته الافتتاحية في كأس العالم للسيدات في كرة القدم بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي 2-0 الثلاثاء في سيدني، ضمن منافسات الجولة الاولى من المجموعة الثامنة.

© فرانك فيف / ا ف ب

مهاجمة كولومبيا ليندا كايسيدو (وسط) تحتفل مع زميلاتها بهدفها ضد كوريا الجنوبية ضمن دور المجموعات لكأس العالم للسيدات في كرة القدم على ملعب "سيدني فوتبول ستاديوم" في أستراليا في 25 تموز/يوليو 2023

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أمام 24 ألف متفرج على ملعب "سيدني فوتبول ستاديوم"، تألقت اليافعة ليندا كايسيدو التي هزمت مرض السرطان منذ ثلاثة أعوام، بتسجيلها الهدف الثاني (39) بعد أن افتتحت كاتالينا أوسمي النتيجة من ركلة جزاء (30).

تُعتبر كايسيدو ابنة الـ18 عامًا ولاعبة ريال مدريد الاسباني من أبرز المهاجمات الشابات في كرة القدم النسائية وقد دوّنت اسمها في أهم بطولة كرة قدم نسائية بعد أن سجلت في كأس العالم لما دون 17 عامًا وما دون 20 عامًا بعد أن تعافت من سرطان المبيض الذي شخصت به في سن الخامسة عشرة.

وتحتل كولومبيا، وصيفة كوبا أميركا العام الماضي، وصافة المجموعة خلف ألمانيا بفارق الاهداف التي ألحقت هزيمة قاسية بالمغرب بسداسية نظيفة الاثنين.

قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة، دخلت الكورية الجنوبية كايسي فير المولودة في الولايات المتحدة الى أرض الملعب لتصبح ابنة الـ16 عامًا و26 يومًا أصغر لاعبة على الإطلاق تخوض مباراة في كأس العالم للسيدات.

تلتقي كولومبيا مع ألمانيا حاملة اللقب مرتين الاحد فيما تلاقي كوريا الجنوبية المنتخب المغربي في اليوم ذاته.

© 2023 AFP