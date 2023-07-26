أولمبياد 2024: ماكرون يؤكد أن فرنسا "طبعًا جاهزة" رغم التحديات

نوميا (فرنسا) (أ ف ب) – أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاربعاء أن بلاده ستكون "بالتأكيد" جاهزة لاستضافة دورة الألعاب الاولمبية الصيفية 2024، رغم التحديات التنظيمية التي تواجهها.

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الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال لقاء مع رياضيين في زيارة لنوميا في كاليدونيا الجديدة في 26 تموز/يوليو 2023

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قبل عام على حفل افتتاح الألعاب، هناك مخاوف بشأن استعدادات فرنسا على عدة أصعدة من الفنادق مرورًا بالأمن ومسائل أخرى.

قال ماكرون لإذاعة "فرانس أنفو" في مقابلة من كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادئ التي يزورها حاليًا "فرنسا مستعدة، ستكون جاهزة بالتأكيد".

أقر بوجود "تحد تنظيمي"، مستشهدًا بمسائل عدة من بينها الإقامة وحجز التذاكر والنقل والأمن.

أصر ماكرون على أن فرنسا مستعدة لما قد يكون التحدي الأكبر على الإطلاق وهو حفل الافتتاح على ضفاف نهر السين في العاصمة باريس.

وقال إن السلطات "تتخذ إجراءات في وقت مبكر" و"تتعلم من الخبرات الأخرى وتعبئ جميع إداراتنا" لضمان سير الحفل بسلاسة.

وأضاف "هناك الكثير من التحضير، والكثير من العمل... سنكون مستعدين ونستعد لجميع السيناريوهات باحترافية كبيرة".

وأكد ماكرون أن الألعاب التي تستضيف باريس معظم مسابقاتها بالاضافة الى أحداث في مناطق أخرى، ستُظهر فرنسا في أفضل صورة.

ستقام العديد من الأحداث في ضاحية سان دوني ذات الدخل المنخفض والمختلطة عرقيًا، بينما ستقام منافسات الشراع في مدينة مرسيليا الجنوبية وركوب الأمواج في تاهيتي في إقليم بولينيزيا الفرنسية في المحيط الهادئ.

أكد ماكرون "إنها فرنسا الفخورة بنفسها، فرنسا التي تتألق، فرنسا التي ترحب بالعالم، فرنسا التي ستظهر أنها قادرة على أن تكون الأعظم، مع رياضييها والمشهد الرائع لحفل الافتتاح".

© 2023 AFP