إردوغان يستقبل محمود عباس واسماعيل هنية في أنقرة

اسطنبول (أ ف ب) – استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في أنقرة الأربعاء، وفق ما أفادت الرئاسة التركية.

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وقالت الرئاسة في بيان ان "الرئيس أردوغان التقى الرئيس الفلسطيني عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس هنية اللذين يقومان بزيارة رسمية لتركيا بمقر القصر الرئاسي".

ولم ترد تفاصيل بشأن مضمون المباحثات التي تأتي قبل أيام قليلة من الاجتماع المقرر عقده الأحد في القاهرة بين قادة مختلف الفصائل الفلسطينية.

ويعود آخر لقاء بين المسؤولين الفلسطينيين إلى 5 تموز/يوليو 2022 في الجزائر العاصمة. بعد عدة سنوات من القطيعة، جمعهما حينها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

واستقبل إردوغان محمود عباس بعد ظهر الثلاثاء وعقد معه مؤتمرا صحافيا. وأكد إردوغان بالمناسبة أن تركيا ستواصل "دعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة".

دانت تركيا بشدة في نيسان/أبريل، المواجهات التي وقعت في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وقال إردوغان حينها إن إسرائيل تجاوزت "الخط الأحمر".

تأتي اجتماعات المسؤولين الفلسطينيين هذه في الوقت الذي وصلت فيه عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية إلى طريق مسدود في سياق العنف في الضفة الغربية المحتلة وهو الأشد منذ سنوات.

وكان من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تركيا هذا الأسبوع، لكن الزيارة تأجّلت لاحقا بعدما خضع لعملية جراحية نهاية الأسبوع الماضي فيما تشهد إسرائيل احتجاجات على خلفية إصلاحات قضائية مثيرة للجدل.

بعد سنوات من التوتر، تحسّنت العلاقات بين تركيا وإسرائيل خلال العام الماضي، فيما جرت عدة زيارات عالية المستوى بينها تلك التي قام بها الرئيس إسحق هرتسوغ .

© 2023 AFP