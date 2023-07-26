"إن بي أيه": مباراة أتلانتا وأورلاندو في مكسيكو سيتي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر

نيويورك (أ ف ب) – أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي الأربعاء أن مباراة أتلانتا هوكس وأورلاندو ماجيك ستقام في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في مكسيكو سيتي.

كرة سلة على شعار رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين خلال فترة استراحة الشوط الاول من مباراة بورتلاند ترايل بلايزرز وهيوستن روكتس في لاس فيغاس ضمن البطولة الصيفية للدوري في السابع من تموز/يوليو 2023.

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وستكون المباراة الـ32 ضمن الدوري الأميركي التي ستقام في المكسيك منذ عام 1992، وهي أكبر نسبة في بلد خارج الولايات المتحدة وكندا.

ويلعب ماجيك مباراته الرابعة في المكسيك منذ عام 2012، فيما سيلعب هوكس للمرة الاولى في المكسيك.

وقال الرئيس التنفيذي لأورلاندو أليكس مارتينز "مع وجود ماجيك في لندن مرتين، واليابان، والصين، والبرازيل، ومكسيكو سيتي سابقًا، نحب تمثيل الدوري الاميركي للمحترفين ومدينة أورلاندو عندما تتاح لنا الفرصة للعب في هذه المباريات العالمية".

وأضاف "لقد أتيحت لنا الفرصة للتواجد في مكسيكو سيتي من قبل، ونحن نعرف شغف الجماهير ونتطلع حقًا لعودة فريقنا إلى مكسيكو سيتي للعب هناك".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لهوكس ستيف كونين إن الفريق الذي خاض أول مباريات الدوري الاميركي للمحترفين في أبو ظبي العام الماضي، "متحمس للتواصل مع الجماهير في مكسيكو سيتي وتجربة الثقافة الرائعة هناك".

© 2023 AFP