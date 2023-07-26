الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة ( وزارة الصحة)

نابلس (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل الجيش الإسرائيلي الأربعاء شابا فلسطينيا في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان فيما قال الجيش إنه ينفذ عملية في مخيم العين للاجئين.

© زين جعفر / ا ف ب

مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تحاول المرورو قرب مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق الطريق بالتزامن مع غارة عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم العين للاجئين الفلسطينيين غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة في 26 تموز/يوليو 2023

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وأكدت الوزارة في بيان مقتضب "استشهاد شاب متأثراً بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، ظهر اليوم الأربعاء".

وقالت الوزارة في بيان لاحق إن القتيل هو "الشهيد هو محمد عبد الحكيم نعيم ندى (23 عاما)، وكانت إصابته برصاصة مباشرة في الصدر".

وأكد الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس أن قواته تنفذ عمليات ضد أشخاص تتعقبهم في مخيم العين في نابلس.

وفي بيان لاحق قال الجيش إنه نفذ "عمليات استباقية ووقائية في نابلس واعتقل مطلوبًا يشتبه بتورطه في عمليات" مشيرا إلى "نقله إلى التحقيق".

وبحسب البيان "أثناء العملية أطلق مشتبه بهم النار وألقوا الحجارة وعبوات الطلاء على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية".

وأضاف البيان "أطلق مسلح النار على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية وتم تحديد إصابة".

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الجنود وفقا لبيان الجيش.

عبر حسابها على تلغرام، قالت كتائب شهداء الأقصى "تمكن مجاهدونا ... من إيقاع قوة خاصة في كمين محكم بعدد من العبوات الناسفة وصليات نيرانهم المباركة في أزقة مخيم العين وإصابات في صفوف جيشهم المهزوم".

وأكد شهود عيان لوكالة فرانس برس أن الجيش "اقتحم" المخيم بشكل مفاجئ وحاصر منزلا قبل أن تندلع اشتباكات في المكان.

وبحسب الشهود انسحب الجيش الإسرائيلي من المخيم بعد أن اعتقال شابا من المنزل المحاصر.

ومخيم العين أو عين الماء هو أول مخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، أنشئ في العام 1948 شمال غرب نابلس على أرض تابعة للمدينة.

من جهتها، وصفت حركة حماس الإسلامية على لسان الناطق باسمها حازم قاسم مقتل الشاب بأنه "جريمة جديدة ... وعدوان" يستدعي "الاتفاق على خطة وطنية موحدة".

وتجتمع الفصائل الفلسطينية مع نهاية الشهر الجاري في القاهرة في محاولة جديدة لإنهاء الانقسام الفلسطيني القائم منذ العام 2006، بخاصة بين حركتي حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وحركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وبمقتل الشاب ندى يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى أربعة، إذ قتل الجيش الإسرائيلي الثلاثاء ثلاثة شبان في حي السامرية في المدينة.

وقال الجيش إن الثلاثة فتحوا النار على جنود في حي السامرية في نابلس في أعلى جبل جرزيم جنوب المدينة.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تصاعدا مطردا للعنف بين الجانبين تركز في شمال الضفة الغربية وتحديدا في كل من مدينتي نابلس وجنين اللتان تعتبران معقلا للفصائل الفلسطينية المسلحة.

وارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع كانون الثاني/يناير الى ما لا يقل عن 202 فلسطيني، إضافة إلى 27 إسرائيليا وأوكرانية وإيطالي. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصر من الجانب الفلسطيني.

تحتل إسرائيل الضفة الغلبية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967.

وغالبا ما ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات مداهمة يقول إنها "استباقية ووقائية" لمدن وقرى وبلدات فلسطينية لاعتقال مطلوبين لديه ويتخلل هذه المداهمات مواجهات مع السكان الفلسطينيين.

© 2023 AFP