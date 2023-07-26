اولمبياد 2024: استبعاد روسيا وبيلاروس من لائحة المدعوين

باريس (أ ف ب) – دعا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، الأربعاء، رسمياً 203 دولة، لم تتضمن روسيا وبيلاروس، للمشاركة في أولمبياد باريس صيف العام المقبل.

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لم يوجه توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، دعوة لروسيا وبيلاروس للمشاركة في دورة ألعاب باريس 2024

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وكان باخ قال منتصف تموز/يوليو إنه لن تتم دعوة روسيا ولا حليفتها في غزو أوكرانيا، بيلاروس، بشكل رسمي.

إذ انّ اللجنة الأولمبية الدولية تركت الباب مفتوحًا أمام الرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة بصفة حيادية في الألعاب الصيفية لعام 2024، دون أن يلعبوا تحت اسم بلديهما.

يقوم باخ بزيارة لمدة ثلاثة أيام الى العاصمة الفرنسية الأربعاء للاحتفال بانطلاق العد العكسي قبل عام واحد على بداية أولمبياد باريس.

وقال باخ "وفقاً للميثاق الأولمبي، يشرّفني ويسعدني أن أحتفل بهذا الإنجاز الهام اليوم بدعوة الرياضيين من العالم للالتقاء في باريس، فرنسا، للاحتفال بدورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثين".

وأفاد باخ إنه "تلقى للتو معلومات ممتازة عن الاستعدادات لباريس 2024" بعد جولة في موقع بناء قرية الرياضيين الثلاثاء.

واعتبر حينها إن الرياضيين سيكونون "سعداء جدا" في القرية.

كما لم تتم دعوة غواتيمالا أيضًا لأنها موقوفة حاليًا من الحركة الأولمبية، بسبب تدخل الحكومة المزعوم في عمل اللجنة الأولمبية المحلية.

© 2023 AFP