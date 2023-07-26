مانشستر سيتي يفوز على بايرن وديًا في اليابان

طوكيو (أ ف ب) – فاز مانشستر سيتي الانكليزي بطل أوروبا على بايرن ميونيح الالماني 2-1 في مباراة ودية في اليابان الاربعاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

© كازوهيرو نوجي / ا ف ب

الفرنسي كينغسلي كومان (يسار) لاعب بايرن ميونيخ يحاول التسديد على مرمى مانشستر سيتي

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وسجل هدفي سيتي الشاب جيمس ماكاتي والاسباني أيميريك لابورت، فيما أحرز الفرنسي ماتيس تيل هدف الفريق البافاري.

وأسقط سيتي نظيره الالماني 4-1 في مجموع المباراتين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، في طريقه الى لقبه القاري الاول في تاريخه على حساب إنتر الايطالي في النهائي ليحقق الثلاثية التاريخية.

وكان مانشستر سيتي فاز في مباراته الاولى خلال جولته الاسيوية الاستعدادية على يوكوهاما مارينوس بطل اليابان 5-3 الاسبوع الماضي.

ماكاتي الذي أمضى الموسم الماضي معارًا الى شيفيلد يونايتد وشارك معه في 37 مباراة مسجلا تسعة أهداف ليساهم في صعوده الى الدوري الممتاز، افتتح التسجيل لسيتي في الدقيقة 21.

اخترق ريكو لويس منطقة الجزاء ومرر الكرة الى الارجنتيني خوليان ألفاريس الذي سدد كرة منخفضة تصدى لها الحارس السويسري يان سومر، لترتد نحو ماكاتي تابعها في المرمى.

أجرى مدرب بايرن توماس توخل تغييرًا كاملاً على التشكيلة الاساسية مطلع الشوط الثاني، فيما قام نظيره الاسباني بيب غوارديولا بثمانية تبديلات.

شهد منتصف كل شوط استراحة لشرب المياه وسط ارتفاع الحرارة في العاصمة اليابانية.

عادل تيل لبايرن قبل تسع دقائق من النهاية بعدما تابع تصدي الحارس البرازيلي إيدرسون لكرة النمسوي بول فانر.

لكن لابورت منح الفوز لسيتي في الدقيقة 86 بعد أن سدّد فيل فودن كرة تصدى لها الحارس لتعود الى الانكليزي مررها سريعة الى الاسباني تابعها في المرمى.

يلتقي سيتي تاليًا مع أتلتيكو مدريد الاسباني في العاصمة الكورية سيول قبل أن يعود الى إنكلترا لمواجهة أرسنال، وصيف الدوري، في الدرع الخيرية.

أما بايرن فيخوض مباراة أخرى ضد كاواساكي فرونتالي الياباني السبت، قبل أن يسافر الى سنغافورة لمواجهة ليفربول الانكليزي.

© 2023 AFP