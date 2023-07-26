مهاجمة الارجنتين تؤكد "أنا لا أكره ميسي" بعد ظهور وشم لرونالدو على ساقها

اوكلاند (أ ف ب) – دافعت المهاجمة الارجنتينية الدولية ياميلا رودريغيس عن نفسها بعد ظهور وشم لأسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو على ساقها، مؤكدة أن ذلك لا يعني أنها تكره مواطنها بطل العالم ليونيل ميسي.

© خوان مابروماتا / ا ف ب

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واجهت اللاعبة البالغة من العمر 25 عامًا انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء بلدها بعد أن ظهر وشمًا على ساقها اليسرى لرونالدو - الغريم التقليدي لقائد الأرجنتين ليونيل ميسي.

كتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "رجاء، كفى، أنا لست بخير. متى قلت إني ضد ميسي؟".

تابعت "ميسي هو قائدنا العظيم في المنتخب الوطني، ولكن فكرة أني أقول إن ملهمي ومثالي الاعلى هو سي آر 7 (رونالدو) لا تعني أني أكره ميسي. كفى، هذا متعب ومؤذٍ".

تملك رودريغيس التي دخلت من دكة البدلاء خلال خسارة بلادها ضد ايطاليا 1-0 الاثنين في دور المجموعات لمونديال السيدات، عدة وشوم على جسمها بما فيها للاسطورة الارجنتينية الراحل دييغو مارادونا.

© 2023 AFP