مونديال السباحة: الاسترالية أوكالاغان تحطم الرقم القياسي في 200 م حرة وتحرز الذهبية

فوكوكا (اليابان) (أ ف ب) – حطّمت الأسترالية مولي أوكالاغان الرقم القياسي العالمي في سباق 200 م حرّة الاربعاء، في طريقها لإحراز الميدالية الذهبية في بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة فوكوكا اليابانية.

© يوشي يامازاكي / ا ف ب

الأسترالية مولي أوكالاغان تحتفل باكيةً بتحطيمها الرقم القياسي العالمي في سباق 200 م حرّة في طريقها لإحراز الميدالية الذهبية في بطولة العالم للسباحة في مدينة فوكوكا اليابانية في 26 تموز/يوليو 2023

إعلان اقرأ المزيد

وحققت أوكالاغان (19 عامًا) زمن 1:52.85 دقيقة محطمة رقم الايطالية فيديريكا بيليغريني (1:52.98 د) الذي سجلته قبل 14 عامًا في بطولة العالم 2009 في روما.

حلّت الاسترالية الاخرى أريارن تيتموس ثانية (1:53.01 د) والكندية سامر ماكينتوش ثالثة (1:53.65 د).

تقدمت تيتموس معظم السباق لكن أوكالاغان صنعت الفارق في الامتار الاخيرة لتحقق الفوز.

قالت بعد إنجازها التاريخي "أنا في حالة ذهول راهنًا لأنني وصلت الى هنا وكنت أعاني من إصابة وتوقعت فقط أن أستمتع بوقتي".

تابعت "كنت سأكون سعيدة على أية حال، لكن أن أخرج برقم قياسي عالمي أمر مذهل حقًا...كانت هناك دموع وفرح، كانت مشاعر مختلطة".

وأنذرت أوكالاغان منافساتها في التجارب الأسترالية الشهر الماضي، عندما تغلبت على تيتموس محققة أسرع وقت هذا العام.

تيتموس هي حاملة الذهبية الاولمبية في 200 م و400 م حرة وتطلعت الاربعاء لتحقيق الثنائية بعد أن ظفرت بذهبية 400 م الاحد محطمة الرقم القياسي العالمي الذي كان بحوزة ماكينتوش، بفوزها أمام الاسطورة الاميركية كايتي ليديكي.

© 2023 AFP