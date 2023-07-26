مونديال السباحة: التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 م حرّة

فوكوكا (اليابان) (أ ف ب) – أحرز السباح التونسي أحمد الحفناوي ذهبية سباق 800 م حرّة الأربعاء في بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة فوكوكا اليابانية.

© يويتشي يامازاكي / ا ف ب

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وسجّل الحفناوي (20 عاماً) 7:37.00 دقائق، متقدّماً على الأسترالي سام شورت (7:37.76 د) والأميركي بوبي فينك البطل الأولمبي والعالمي (7:38.67 د).

وشهد السباق تنافساً بين الحفناوي، شورت والألماني لوكاس مارتنس، قبل أن ينجح التونسي بالانفراد بالصدارة.

وكان الحفناوي قد حلّ وصيفاً لشورت الأحد الماضي في سباق 400 م حرة، بفارق 2 بالمئة من الثانية فقط، علماً انه خطف الأضواء في أولمبياد طوكيو الاخير عندما أحرز ذهبية السباق عينه بعمر الثامنة عشرة.

قال الحفناوي "سباقي الأخير، 400، احتفظت به في تفكيري وحاولت أن أكون أسرع في 800 ونيل الذهب".

© 2023 AFP