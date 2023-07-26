هاتريك ريشارليسون يقود توتنهام الى فوزه الاول بقيادة بوستيكوغلو

سنغافورة (أ ف ب) – قاد المهاجم الدولي البرازيلي ريشارليسون فريقه توتنهام الانكليزي الى فوزه الاول بقيادة مدربه الجديد الاسترالي أنج بوستيكوغلو، بتسجيله ثلاثية بين خماسية الفوز على فريق ليون سيتي السنغافوري الاربعاء في مباراة ودية في كرة القدم استعداداً للموسم الجديد.

مدافع توتهام الانكليزي الدولي الارجنتيني كريستيان روميرو (يمين) يحاول انتزاع الكرة من مدافع ليون سيتي السنغافوري ريشاريو ريفكوفيتش من كوراساو في مباراة ودية في سنغافورة في 26 تموز/يوليو 2023

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وكان الفريق السنغافوري البادئ بالتسجيل عبر شوال أنور في الدقيقة 14، وأدرك القائد هاري كاين التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

ودخل ريشارليسون مطلع الشوط الثاني مكان كاين بين 11 تغييرا أجراه بوستيكوغلو، وضرب بقوة بتسجيله ثنائية في مدى أربع دقائق (48 و52)، وأضاف الدولي الارجنتيني جيوفاني لو سيلسو الهدف الرابع في الدقيقة 73، قبل أن يختم البرازيلي المهرجان بهدفه الشخصي الثالث والخامس لفريقه في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الاول لتوتنهام في ثاني مباراة بقيادة بوستيكوغلو بعدما خسر امام جاره وست هام يونايتد 2-3 الاحد في بانكوك.

وأعرب بوستيكوغلو عن سعادته بثلاثية ريشارليسون الذي سجل ثلاثة أهداف فقط مع توتنهام الموسم الماضي بعد انتقاله الى صفوفه في صفقة ضخمة من إيفرتون (60 مليون جنيه استرليني) دون أن يتألق بشكل لافت بسبب الاصابات العديدة التي لحقت به.

وأكد بوستيكوغلو أن ريشارليسون قادر على تقديم مساهمة كبيرة للنادي عندما يبدأ الموسم الجديد، وقال "أنا حقا أحبه (كلاعب). لديه كل الصفات التي أبحث عنها في المهاجم وهو دائما في المناطق المناسبة".

وأضاف "لدي الكثير من الوقت له حقًا وهو أحد اللاعبين الذين أتطلع حقًا الى العمل معهم. تحاول تصوير لاعبيك وهم يلعبون كرة القدم التي تريدها وأعتقد بالتأكيد أنه يستطيع ذلك".

© 2023 AFP