هندرسون يودع جماهير ليفربول مع اقتراب انتقاله الى الاتفاق السعودي

لندن (أ ف ب) – ودَّع قائد ليفربول الإنكليزي لكرة القدم لاعب الوسط الدولي جوردان هندرسون الأربعاء جماهير ناديه قبل انتقاله الوشيك الى صفوف الاتفاق السعودي.

لاعب وسط ليفربول الانكليزي جوردان هندرسون يوجه تعليمات الى زملائه في المباراة ضد استون فيلا في الدوري الانكليزي في 30 ايار/مايو 2023

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وقال هندرسون في منشور على حسابه في إنستغرام: "من الصعب وصف السنوات الـ12 الماضية بالكلمات، بل إنه من الصعب أن نقول وداعًا"، مضيفا "سأظل دائمًا مشجعا للفريق الأحمر. حتى يوم موتي".

ومن المقرر أن يضع اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، حدا لفترة 12 عامًا في آنفيلد حيث فاز فيها بجميع الالقاب الممكنة منذ انضمامه إلى صفوفه عام 2011 قادما من سندرلاند حيث لعب بجوار زميله السابق أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد الذي أصبح الآن مدربا لفريق الاتفاق السعودي.

وتابع هندرسون "شكرا لكم على كل شيء. لن تمشي وحدك".

وأردف قائلا في مقطع فيديو مصاحب لمنشوره: "أنا في غرفة تبديل الملابس (ليفربول) للمرة الأخيرة، كما يمكنكم أن تتخيلوا، الأمر مؤثر جدا. أحتاج إلى أن أشرح بطريقة أو بأخرى ما تعنيه لي ولعائلتي السنوات الـ12 الأخيرة".

واوضح "اختياري قائدًا لنادي ليفربول لكرة القدم كان أحد أعظم تكريم في حياتي. منذ اليوم الذي تم فيه تسليمي شارة القيادة، فعلت كل ما بوسعي لأتصرف كما ينبغي لقائد ليفربول. أشكركم على السماح لي بأن أكون جزءًا من ناديكم، شكرًا لكم على دعمكم في السراء والضراء".

وقاد هندرسون ليفربول إلى لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عامًا في عام 2020، بعد عام من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ذي أتليتيك" الأربعاء الماضي أنه تم إغراء هندرسون بالانضمام إلى جيرارد بعد أن عرضت عليه صفقة تصل قيمتها إلى 700 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا (915 ألف دولار) من المقرر أن يتقاضى ليفربول 12 مليون جنيه استرليني.

وعيِّن جيرارد مدربا للاتفاق في وقت سابق من هذا الشهر.

وانضم هندرسون إلى ليفربول قادما من سندرلاند في 2011 وخلف جيرارد كقائد في ملعب أنفيلد في 2015.

وأثار احتمال انتقال هندرسون الى اللعب في السعودية انتقادات من قبل مجموعة مشجعي المثلية في ليفربول كونها ممنوعة في الدولة الخليجية.

© 2023 AFP