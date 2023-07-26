السباح التونسي أيوب الحفناوي يحرز ذهبية بطولة العالم في سباق 800 متر سباحة حرة

أحرز التونسي أيوب الحفناوي ذهبية سباق 800 متر سباحة حرة في بطولة العالم للسباحة الجارية في اليابان. وكان التونسي أحرز الأحد فضية سباق 400 متر سباحة حرة في البطولة المقامة بمدينة فوكوكا اليابانية. وتجدر الإشارة إلى أن البطل العالمي التونسي قد حصل على ذهبية سباق 400 متر سباحة حرة في أولمبياد طوكيو 2021.

السباح التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة الجاري في فوكوكا باليابان، 26 تموز/ يوليو 2023. © أ ف ب

إعلان اقرأ المزيد حقق السباح التونسي أيوب الحفناوي الأربعاء إنجازا تاريخيا بفوزه بسباق 800 متر سباحة حرة في بطولة العالم المقامة في فوكوكا باليابان بعد أن تفوق على الأسترالي صامويل شورت والأمريكي بوبي فينك. وكان الحفناوي قد تحصل على فضية سباق 400 متر سباحة حرة في البطولة الأحد الماضي بفارق أجزاء بسيطة من الثانية خلف الأسترالي نفسه صامويل شورت. وتجعل هذه النتائج الجيدة صاحب ذهبية 400 متر سباحة حرة في أولمبياد طوكيو 2021 مرشحا بقوة للصعود على منصة التتويج في أولمبياد باريس العام المقبل. فرانس24 الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24