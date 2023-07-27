إسبانيا تمنح الجنسية إلى لاعبة شطرنج إيرانية

مدريد (أ ف ب) – منحت مدريد الجنسية الإسبانية إلى سارا خادم لاعبة الشطرنج الإيرانية التي لجأت إلى أراضيها بعدما شاركت في كانون الأول/ديسمبر في دورة عالمية من دون أن تضع الحجاب على ما أفاد مصدر رسمي.

© كريستينا كيكلير / ا ف ب

لاعبة الشطرنج الإيرانية سارا خادم في صورة ملتقطة في جنوب إسبانيا في 14 شباط/فبراير 2023

إعلان اقرأ المزيد

وأوضحت وزيرة العدل الإسبانية بيلار يوب في الجريدة الرسمية "نظرا إلى الظروف الاستثنائية بشأن السيدة ساراسادات خادم الشريعة" وهو اسمها الكامل "منحتها للتو الجنسية الإسبانية".

واتخذ القرار الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء على ما أوضح المصدر نفسه.

وتبلغ اللاعبة 26 عاما وتحمل لقب استاذ كبير في الشطرنج ومصنفة 15 في الترتيب العالمي للاتحاد الدولي للشطرنج. وقد شاركت في كانون الأول/ديسمبر 2022 في كأس العالم للشطرنج السريع في كازاخستان من دون وضع الحجاب الالزامي للنساء في إيران.

وقالت في مقابلة مع وكالة فراس برس في شباط/فبراير إنها أقدمت على ذلك دعما لحركة الاحتجاج التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر الماضي إثر توقيفها من قبل الشرطة بسبب مخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وقالت قريبة لها أنها ستتعرض للتوقيف في حال عودتها إلى إيران. فقررت سارا خادم عندها التوجه إلى إسبانيا مع زوجها وطفلها حيث يعيشون راهنا.

واستقبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كانون الثاني/يناير سارا خادم وقد خاض معها جولة شطرنج.

في العام 2020، منعت عن السفر لمدة ستة أشهر بسبب انسحابها من المنتخب الوطني الإيراني. وأرادت بذلك الاحتجاج على حادث وقع عندما اسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية "عن طريق الخطأ" بحسب طهران، طائرة بوينغ أوكرانية ما أسفر عن سقوط 176 قتيلا.

© 2023 AFP