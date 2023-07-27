الجيش الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينيا بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص طفلا فلسطينيا يبلغ الرابعة عشرة منتصف ليل الاربعاء في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، على ما جاء في بيان لوزارة الصحة الفلسطينية الخميس.

© زين جعفر / ا ف ب

مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تحاول المرورو قرب مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق الطريق بالتزامن مع غارة عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم العين للاجئين الفلسطينيين غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة في 26 تموز/يوليو 2023

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وأوضحت الوزارة أن الطفل يدعى فارس أبو سمرة ويبلغ 14 عاما، وكان أصيب "برصاصة في الرأس ونقل الى المستشفى في حالة حرجة" ومن ثم أعلن مقتله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الجيش الاسرائيلي "اقتحم حي النقار في مدينة قلقيلية، حيث وقعت مواجهات بين شبان والجيش الاسرائيلي، واطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع".

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إن قواته "نفذت عمليات استباقية" في لضفة الغربية المحتلة، موضحا بشأن العملية في قلقيلية أن "أعمال شغب عنيفة اندلعت ألقى خلالها المتظاهرون الحجارة والزجاجات الحارقة على القوات التي ردت بإطلاق النار في الهواء وبوسائل تشتيت الشغب، وتم تحديد إصابات".

وأوقف "تسعة مشتبه بهم" من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية كما تمت مصادرة مسدسين وبندقية من طراز "كارلو" المحلية الصنع، على ما أضاف بيان الجيش.

ولم تسجل إصابات في صفوف الجنود وفق البيان.

وكان شاب فلسطيني آخر قتل في مدينة نابلس صباح الأربعاء، غداة مقتل ثلاثة فلسطينيين ينتمون إلى كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تصاعدا مطردا للعنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني تركز في شمال الضفة الغربية وتحديدا في كل من مدينتي نابلس وجنين اللتين تعتبران معقلا للفصائل الفلسطينية المسلحة.

وارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع كانون الثاني/يناير الى ما لا يقل عن 203 فلسطينيين، إضافة إلى 27 إسرائيليا وأوكرانية وإيطالي. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصر من الجانب الفلسطيني.

وتحتل اسرائيل الضفة الغريبة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، منذ العام 1967.

© 2023 AFP