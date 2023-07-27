بيلينغهام يسجل هدفه الاول مع ريال مدريد ويقوده للفوز على مانشستر يونايتد وديًا

هيوستن (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – سجل الدولي الانكليزي جود بيلينغهام هدفه الاول مع فريقه الجديد ريال مدريد الاسباني وقاده للفوز على مانشستر يونايتد 2-0 الاربعاء في هيوستن، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

© تيم وارنر / غيتي/ا ف ب

الانكليزي جود بيلينغهام يحتفل بهدفه مع ريال مدريد الاسباني ضد مانشستر يونايتد الانكليزي في مباراة ودية على ملعب "أن آر جي" في هيوستن في الولايات المتحدة في 26 تموز/يوليو 2023

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افتتح بيلينغهام الذي انضم هذا الصيف الى فريق العاصمة مقابل 114 مليون دولار من بوروسيا دورتموند الالماني، النتيجة بهدف جميل بعد مرور ست دقائق على بداية المباراة أمام 68 ألف متفرج في ملعب "أن آر جي".

رفع المدافع الالماني أنتونيو روديغر كرة جميلة خلف المدافعين، روّضها الانكليزي ببراعة على مشارف المنطقة وسددها ساقطة "لوب" فوق الحارس الكاميروني المتقدم أندريه أونانا الذي خاض أولى مبارياته مع مانشستر يونايتد بعد وصوله من إنتر الايطالي الاسبوع الماضي.

تبادل الفريقان الفرص في الشوط الاول وأتيحت فرصة للبرازيلي فينيسيوس جونيور لمضاعفة التقدم وأخرى لماركوس راشفورد لمعادلة النتيجة.

وقبل نهاية الشوط الاول، ارتكب المدافع ليساندرو مارتينيس مدافع يونايتد خطأ على بيلينغهام بتدخل قاس ليقوم الاخير برد فعل غاضب ويتحصل الارجنتيني على الإنذار.

بعد العديد من التغييرات على التشكيلة في الشوط الثاني، تحسن أداء يونايتد ولكن مدريد خلق الفرص الافضل وكاد البرازيلي إيدر ميليتاو يضاعف النتيجة لولا تشتيت الكرة من على خط المرمى.

وسجل خوسيلو المعار من إسبانيول هدفًا بركلة مقصية رائعة إثر عرضية من لوكاس فاسكيس ليؤكد فوز النادي الملكي (89).

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