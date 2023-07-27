جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يرصد الفوز الثامن تواليا قبل جائزة بلاده

حلبة دي سبا فرانكورشومب (بلجيكا) (أ ف ب) – يسعى سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في العامين الأخيرين ومتصدّر الترتيب العام هذا الموسم، إلى تمديد انتصاراته المتتالية ورفعها الى ثمانية عندما يخوض سباق جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، على حلبة سبا-فرانكورشان، قبل العودة الى المنافسة الشهر المقبل في السباق الجماهيري في وطنه هولندا.

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وبعد فوزه بسبعة سباقات متتالية وتسعة من أصل 11 هذا العام، يمكن لفيرستابن البلجيكي المولد (مدينة هاسليت على بعد 100 كلم من حلبة السباق) والجنسية أيضاً، أن يصل إلى ثمانية سباقات الأحد ثم تسعة في زاندفورت الشهر المقبل. فوزان آخران متتاليان من شأنهما أن يجعلانه متساويًا مع سائق ريد بول السابق بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل الذي حقق 9 انتصارات متتالية في 2013 ويمدّد سلسلة الانتصارات المتتالية لفريقه إلى 13 ثم 14.

وفاز خمسة سائقين فقط بسبعة سباقات متتالية هم الإيطالي ألبرتو أسكاري، الألمان ميكايل شوماخر، فيتل، نيكو روزبرغ والآن فيرستابن، ومستوى الهولندي البالغ من العمر 25 عامًا يجعل الأمر يبدو حتميًا في استمراره في تحقيق الفوز.

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كما يطمح فيرستابن الى الفوز الثالث تواليا على حلبة سبا فرانكورشان المهيبة والسريعة والخطيرة الواقعة بين التلال والغابات في منطقة آردن البلجيكية والتي ستستضيف سباق السرعة للمرة الأولى، علما أنه السباق الثالث للسرعة هذا الموسم.

وقال فيرستابن "حلبة سبا هي المفضّلة لدي بالطبع"، مردّدًا أفكار معظم السائقين الذين يحبّون الزوايا السريعة الكاسحة لأطول حلبة في روزنامة الفورمولا واحد.

واضاف "لذا، أتطلع إلى التنافس هناك ورؤية المشجعين - يجب أن تكون عطلة نهاية أسبوع ممتعة. إنها محاولتنا الأخيرة للابتعاد في الصدارة قبل العطلة الصيفية".

وحذّرت تنبؤات الطقس المبكرة من عطلة نهاية أسبوع ممطرة، لكن هذا لا يقلق السائق الهولندي الذي قال "هذا سيجعل الأمر أكثر أهمية وإثارة"، مشيرا الى الثقة التي اكتسبها من خلال قيادة السيارة التي حوّلته إلى آلة انتصارات.

حتى أفضل الجهود التي بذلها زميله في الفريق سيرخيو بيريس لم تبطئ فيرستابن حيث وسَّع تقدمه في بطولة السائقين إلى 110 بعد فوزه الأحد الماضي بسباق جائزة المجر الكبرى، حيث حل المكسيكي ثالثا خلف سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس.

واستعاد بيريس توازنه في جائزة المجر بعد تراجع في المستوى، خصوصًا في التصفيات التأهلية، ويأمل هذا الأسبوع في مواصلة صحوته في منافسة فريقي ماكلارين ومرسيدس.

ونجح فريق ماكلارين في العودة الى الواجهة بفضل التحسينات التي تم إجراؤها على سيارته التي كانت تواجه صعوبة كبيرة في بداية الموسم. وأنهى سائقا الفريق البريطاني لاندو نوريس والاسترالي اوسكار بياستري سباقي بريطانيا والمجر المراكز الخمسة الاوائل.

ويسعى نوريس الذي يحمل ايضا الجنسية البلجيكية من والدته على غرار فيرستابن الذي أمه أيضا بلجيكية، الى الصعود على منصة التتويج للمرة الثالثة على التوالي بعدما احتل الوصافة مرتين.

لكن البريطاني الذي يبحث عن فوز أول في الفورمولا واحد، سيتعين عليه مع ذلك هزيمة حامل اللقب فيرستابن.

ويأمل البريطاني الآخر لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، في تحقيق فوزه الخامس في بلجيكا في مسيرته الاحترافية، لكنه سيواجه منافسه زميله في الفريق مواطنه جورج راسل.

وكان هاميلتون ضرب بقوة نهاية الاسبوع الماضي عندما خطف المركز الاول من الانطلاق للمرة الاولى منذ عام 2021، واضعا حدا لسيطرة فيرستابن على جدول الانطلاق في خمسة سباقات متتالية.

وإذا كان هاميلتون فوجئ بالإعصار الهولندي الذي انطلق من المركز الثاني، في المنعطف الأول من السباق الأحد الماضي، فإن البريطاني الذي أنهى السباق في المركز الرابع، قدم لفريقه أسبابًا وجيهة للأمل في العودة إلى القمة، خاصةً وأنه سيصل الى بلجيكا مع تحسينات على سيارته دبليو 14.

ويطمح فريق أستون مارتن الى استعادة نتائجه اللافتة التي غابت عنه في السباقين الاخيرين وتحديدا منذ جائزة النمسا، بعدما فاجأ الجميع في بداية العام بحصوله على ما لا يقل عن خمس منصات تتويج في سبعة سباقات بفضل الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو الذي سيحتفل السبت بعيد ميلاده الـ41.

© 2023 AFP